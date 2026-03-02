アニプレックスとKADOKAWAが共同出資、映画配給会社アニメック設立
アニプレックスとKADOKAWAは、共同出資により「株式会社アニメック」を設立。きょう2日に発表した。
社名の「ANIMEC（アニメック）」は、「Anime」と「Cinema」を掛け合わせて名付けた。アニメ映画の魅力をファンに届け、業界の発展に貢献するという理念が込められている。発表で「アニメックは、アニメ映画の配給営業と配給宣伝に特化し、ファン、コンテンツホルダー、劇場関係者をはじめとする作品に関わる全ての人と価値を共創する存在を目指します」と説明した。
また、「全国規模の劇場公開からテレビアニメの特別上映まで、最適な公開戦略のもと作品の価値や魅力を最大限に引き出し、ソニーグループおよびKADOKAWAグループと共に、より魅力的なアニメ映画体験を、より多くのファンの皆さまへ届けてまいります」とコメントした。
なお、アニメックは1980年代まで刊行され人気を博したアニメ雑誌の名前でもある。「同誌の副編集長を務めた元KADOKAWA 代表取締役執行役員Chief Anime Officer の井上伸一郎氏にご報告の上、新会社の社名といたしました」としている。
