レイカーズがキングスに快勝…戦列復帰の八村塁は2本の3Pを含む8得点

3月2日（現地時間1日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでサクラメント・キングスと対戦した。

レイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ね、病気のため2試合連続で欠場していた八村はベンチから出場した。

2点ビハインドで迎えた第1クォーター開始59秒からリーブス、エイトン、レブロンの連続得点で10－0のラン。その後はドンチッチを中心に、ジャクソン・ヘイズ、ルーク・ケナード、八村も得点を重ね、18点のリードを奪った。

第2クォーターはケナードの3ポイントシュートで始まると、スマートも長距離砲を成功。2ケタのリードを保ちながら試合を進め、64－49と15点差でハーフタイムに突入した。

後半もキングスを圧倒。129－101で勝利した1日（同2月28日）のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦に続き、第4クォーターにはブロニー・ジェームズやダルトン・コネクト、コービー・バフキンなどベンチメンバーもコートに立った。

最終スコア128－104で快勝。ドンチッチが28得点5リバウンド9アシスト、レブロンが24得点5アシスト2スティール、エイトンとリーブスがともに12得点、ケナードが11得点を記録したほか、八村は22分20秒の出場で2本の3ポイントを含む8得点に2リバウンド1ブロック1スティールをマークした。

なお、レイカーズは4日（同3日）、ニューオーリンズ・ペリカンズと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 128－104 サクラメント・キングス



LAL｜36｜28｜32｜32｜＝128



SAC｜18｜31｜27｜28｜＝104



LUKA, HOW???

Slips, regathers, and swishes the three 🤯 pic.twitter.com/GvOKXFPCY5

- NBA (@NBA) March 2, 2026

【動画】ルカ・ドンチッチがタフショットを成功