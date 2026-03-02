レイカーズがキングスに快勝…戦列復帰の八村塁は2本の3Pを含む8得点
3月2日（現地時間1日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでサクラメント・キングスと対戦した。
レイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ね、病気のため2試合連続で欠場していた八村はベンチから出場した。
2点ビハインドで迎えた第1クォーター開始59秒からリーブス、エイトン、レブロンの連続得点で10－0のラン。その後はドンチッチを中心に、ジャクソン・ヘイズ、ルーク・ケナード、八村も得点を重ね、18点のリードを奪った。
第2クォーターはケナードの3ポイントシュートで始まると、スマートも長距離砲を成功。2ケタのリードを保ちながら試合を進め、64－49と15点差でハーフタイムに突入した。
後半もキングスを圧倒。129－101で勝利した1日（同2月28日）のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦に続き、第4クォーターにはブロニー・ジェームズやダルトン・コネクト、コービー・バフキンなどベンチメンバーもコートに立った。
最終スコア128－104で快勝。ドンチッチが28得点5リバウンド9アシスト、レブロンが24得点5アシスト2スティール、エイトンとリーブスがともに12得点、ケナードが11得点を記録したほか、八村は22分20秒の出場で2本の3ポイントを含む8得点に2リバウンド1ブロック1スティールをマークした。
なお、レイカーズは4日（同3日）、ニューオーリンズ・ペリカンズと対戦する。
■試合結果
ロサンゼルス・レイカーズ 128－104 サクラメント・キングス
LAL｜36｜28｜32｜32｜＝128
SAC｜18｜31｜27｜28｜＝104
【動画】ルカ・ドンチッチがタフショットを成功
LUKA, HOW???
Slips, regathers, and swishes the three 🤯 pic.twitter.com/GvOKXFPCY5
- NBA (@NBA) March 2, 2026