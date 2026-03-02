マブスが2ウェイ契約のライアン・ネムハードと本契約…ベテランのジョーンズを放出へ

3月1日（現地時間2月28日、日付は以下同）。ダラス・マーベリックスは、タイアス・ジョーンズをウェイブ（保有権放棄）し、2ウェイ契約のライアン・ネムハードと2年契約を結ぶと、ネムハードの代理人が『ESPN』へ伝えた。

ジョーンズは、2月6日に成立した3チーム間トレードで、シャーロット・ホーネッツからマブスへ移籍した29歳のポイントガード。キャリア11年目の今シーズンは、オーランド・マジックとマブスで計56試合へ出場し、平均15.8分3.1得点1.1リバウンド2.6アシストを残していた。

一方のネムハードは、ドラフト外から昨年夏に2ウェイ契約を結んでマブス入りしたルーキーガード。アンドリュー・ネムハード（インディアナ・ペイサーズ）の弟は、39試合（うち先発は17試合）に出場して平均18.8分6.7得点1.8リバウンド4.9アシストに3ポイントシュート成功率38.2パーセント（平均0.9本成功）をマーク。

今月10日に23歳を迎えるネムハードは、マブスで今シーズン終了までローテーションの一角を務めることが期待されている。