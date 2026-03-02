BABYMETALが自身のXを更新し、生田絵梨花とかまいたちの濱家隆一との集合ショットを披露した。

【写真】BABYMETALの3人が生田絵梨花とかまいたち濱家隆一と笑顔でキツネポーズ

■『Venue101』出演のBABYMETALがMCの生田絵梨花＆濱家隆一とキツネポーズ

生田と濱家がMCを務めるNHK総合の音楽番組『Venue101』の2月28日放送回にBABYMETALが出演。テレビアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマに起用されている「かすかなはな／キタニタツヤ feat. BABYMETAL」を、キタニタツヤとのコラボでテレビ初披露した。

番組終了後に更新されたXには「Thank you Venue101!!!」というコメントと共に集合ショットを公開した。写真は、左からMOAMETAL、生田、SU-METAL、濱家、MOMOMETALの順に並び、全員でキツネポーズ（フォックスサイン）を作り、笑顔を見せている。

SNSには「みんなかわいい」「パフォーマンスもかっこよかった」といった称賛の声が続出。また、SU-METALの姉が元乃木坂46という背景から「いくちゃんとすぅちゃんの並びに感動」「いくちゃんとすぅちゃんが隣なのはエモい」といった熱狂的なコメントも多く集まっている。

■キタニタツヤとBABYMETALの自撮りショットも公開

『Venue101』の公式Xでは、キタニとBABYMETALのメンバー4人による自撮りショットも公開されている。

自撮り棒を手にし、少し目を細めながらカメラに収まるキタニの姿が印象的だ。隣では、BABYMETALの3人がリラックスした雰囲気でニッコリと笑顔を浮かべ、お馴染みのキツネポーズを披露している。

。

■テレビ初披露「かすかなはな／キタニタツヤ feat. BABYMETAL」のダイジェストも公開

さらに、『Venue101』公式Xでは、テレビ初披露となった「かすかなはな／キタニタツヤ feat. BABYMETAL」のダイジェスト映像も公開された。「異色のコラボがVenue101で世界初パフォーマンス キタニタツヤこだわりの歌詞と楽曲の世界観を表現するBABYMETALのダンスに注目」とコメントが添えられている。