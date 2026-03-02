2日14時現在の日経平均株価は前週末比1000.63円（-1.70％）安の5万7849.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は332、値下がりは1230、変わらずは28と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は264.73円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が87.44円、東エレク <8035>が73.2円、ＴＤＫ <6762>が52.9円、ＳＢＧ <9984>が36.1円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を50.47円押し上げている。次いで住友電 <5802>が15.88円、信越化 <4063>が15.21円、レーザーテク <6920>が7.09円、三井物 <8031>が6.69円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、非鉄金属、海運、石油・石炭と続く。値下がり上位には空運、証券・商品、銀行が並んでいる。



株探ニュース

