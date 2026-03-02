★自宅がより快適になる生活雑貨！★

今、雑貨店でトレンドとなっているのはスペースを有効活用できるアイテム

「Francfranc」「KEYUCA」で今人気の商品を調査！

＜出演者＞

小峠英二・鈴木砂羽・ゆい小池

【ご紹介させていただいたお店】

三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲

●Francfranc

・折り畳みシリコン フードコンテナ １２００円

・折り畳みシリコンボトル １５００円

・クッキングコンテナセット ３２８０円

●KEYUCA

・立てて収納コルクマット 14cm ４９５円

※コルクマットは、現在廃盤でほとんどの店舗で取り扱いがありません。

・軽量 まな板L １６３９円

・Fadalo スライドスリムドレーナー ４３８９円

・Fadalo 伸縮ドレーナー トレー付き ７６８９円

・Moi コンパクトティッシュケース １０８９円

・スリムなランドリーバスケット １９６９円

・スマホを立てかけられる収納キャリーボックス ７９０円

・maco 耐熱ガラスティーカップ ６４９円

・杉せいろ2段 ステンレス鍋 セット 15cm ４９３９円

・KEYUCA両開きダストボックス LL（42L） ５２８０円

・水切りスタンド 17×32cm ２１８９円

・洗えるPPラタンバスケット スリム深 １６３９円