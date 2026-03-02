★自宅がより快適になる生活雑貨！★

 

今、雑貨店でトレンドとなっているのはスペースを有効活用できるアイテム

「Francfranc」「KEYUCA」で今人気の商品を調査！

 

＜出演者＞

小峠英二・鈴木砂羽・ゆい小池

 

【ご紹介させていただいたお店】

三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲

●Francfranc

・折り畳みシリコン フードコンテナ　１２００円

・折り畳みシリコンボトル　１５００円

・クッキングコンテナセット　３２８０円

 

●KEYUCA

・立てて収納コルクマット 14cm　４９５円

※コルクマットは、現在廃盤でほとんどの店舗で取り扱いがありません。

・軽量 まな板L　１６３９円

・Fadalo スライドスリムドレーナー　４３８９円

・Fadalo　伸縮ドレーナー　トレー付き　７６８９円

・Moi コンパクトティッシュケース　１０８９円

・スリムなランドリーバスケット　１９６９円

・スマホを立てかけられる収納キャリーボックス　７９０円

・maco 耐熱ガラスティーカップ　６４９円

・杉せいろ2段 ステンレス鍋 セット 15cm　４９３９円

・KEYUCA両開きダストボックス LL（42L）　５２８０円

・水切りスタンド 17×32cm　２１８９円

・洗えるPPラタンバスケット スリム深　１６３９円