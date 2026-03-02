木内昇さんは、プロット（構成）を決めずに小説を書く。

すると物語が動きだし、「この登場人物は、こんな人だったのか！」と、まるで読者のように驚くことがあるという。そうして創作した小説３作が立てつづけに四つの文学賞を受けた。

立てつづけに四つの文学賞

――『奇のくに風土記』で昨年１１月に泉鏡花文学賞、翌月には本紙連載の初の捕物帳『惣十郎浮世始末』で舟橋聖一賞、そして『雪夢（せつむ）往来』で大佛次郎賞と中山義秀賞のダブル受賞、しめて４冠です。

木内 たまたまという感じです。賞って時の運ですから、作品を見つけてもらい、候補になるだけで十分うれしい。

――１５年前の直木賞の時も同じような発言でした。

木内 『漂砂のうたう』はまだ４作目で初の直木賞候補。取れるとは思っていませんでした。

幼い頃から本や雑誌が好きで、高校時代は「木内と一緒に本屋の前を通るな」と言われたほどですが、自分で書くとは思ってもいなかった。大学卒業後は１０年ほど主に雑誌編集部で働き、３０歳になる年に創刊したインタビュー雑誌「ｓｐｏｔｔｉｎｇ」では好きなミュージシャンらの取材に熱中していました。

創作を始めてからもずっとやっていけるとは思えず、いつかインタビューの仕事に戻ると思っていました。

――それが今や、木内さんの好きな野球でいうと中軸の打者というか、作家です。

木内 いまだ新人みたいに業界になじめない。たまに注目されてもキャラ・ショーみたいな盛り上がり方は苦手で、創作だけに注目してほしい。作風的にもメインストリームを行く人気作家の脇で、人知れず書いている印象しかないんです。

――２０２０年から２年間、木内さんと同時期に読売の読書委員だった生命科学者で大阪大名誉教授の仲野徹さんは「大阪大名（だいみょう）誉（ほまれ）教授と名乗る私は自己肯定感が高いのに、木内さんは肯定感が低すぎとちゃう？」と言ってます（笑）。

木内 『櫛挽道守（くしひきちもり）』で中央公論文芸賞を受けた時、選考委員の浅田次郎さんは〈作者は嶮岨（けんそ）な道を歩み通すだけの気力と体力を備えている〉と評してくれた。それを読み、私は王道ではなく隅っこを行くと改めて思いました。

――小説には、人知れず懸命に生きる人たちがよく登場しますね。

木内 人生って思い通りにならないことの連続で、先のこともわからない。できるのは起きたことに対処するだけ。そう思ってきたからでしょうか。英雄は書きませんね。

――『雪夢往来』の主人公、鈴木牧之（ぼくし）の著作『北越雪譜』は、雪国の風俗、習慣、奇談を描いた江戸後期の名著とされますが、越後・塩沢の縮（ちぢみ）仲買商でもある牧之はあまり知られておらず、書が世に出るまでに４０年かかったことは本作で知りました。

木内 史料を読むと、江戸の戯作者との関係も面白い。曲亭馬琴は「挿絵図版が多いとお金がかさむ」と牧之に助言、山東京伝の弟、京山も「方言は多用せず、なるべく平易に」など、今に通じることを言っています。

――いつもながら史料調べは徹底していますね。

木内 記録魔だった牧之の全集から馬琴の日記まで当たれるものにはすべて目を通し、時間はかかりましたが、書き出すとかなり早いんです。

時代背景がいいかげんだと全部が嘘に

――プロットは？

木内 いつもと同じで作らず、年表も作成しません。登場人物はこんな人なんだ、とつかめるまで調べ、頭を整理したら、どう進めるか決めずに書き始めました。

――小説ではメインの人物が牧之、京伝、馬琴、京山と鮮やかに入れ替わり、出版界の空気もありありと伝わる。

木内 そろそろこの人が出てくるなという気分になると、場面が変わるんです。

――ほーっ！

木内 はじめは牧之を中心にするつもりでしたが、その半生は、草稿を江戸に送っては戻されることの繰り返し。それでは退屈なので、『雪譜』に関わった作家らの矜（きょう）持（じ）やコンプレックスも書くことにしたら、ああなりました。

歴史上の偉人でも調べると、なんでこんなことをしちゃったのかな、という部分があり、それが面白いんです。

――『八犬伝』の馬琴の狂乱の個性、筆が自在な京伝の天才性、あきらめを知らぬ牧之。物書きたちの葛藤は実に面白く、芸術家小説としてはＳ・モーム『月と六ペンス』に匹敵する面白さでした。

木内 ああ、よかった……。

――時代小説の『惣十郎浮世始末』でも多くの参考文献を使っていますね。

木内 時代背景がいいかげんになると、全部が嘘（うそ）になっちゃうんです。とりわけ大切にしているのは人物の身体性。人々がちゃんと動いていると読者に感じられるように書く。会話だけ、お話の流れだけの小説だと、人物が紙人形みたいになってしまいます。

この小説でもプロットは作っていません。ただし、同心の惣十郎は、謎をつまびらかにしないと落ち着かないタイプにすることだけは決めていました。江戸の同心は、怪しい人をすぐにしょっぴくけれど、捕物の際、ドラマのように乱闘になると評価が下がるらしい。それで慎重に捜査する人にしました。

誰が犯人か、作者も知らなかった？

――ということは、最初の殺人事件が起きた時、誰が犯人か、作者も知らなかった？

木内 分かってないです。

――よくそんな恐ろしいことをやりますね（笑）。

木内 すごく怖かったけど、書く前から犯人がわかっていたら、作者としてもつまんないというか……。だから、自分でも、どうなるんだろうと、ドキドキでした。

骸（むくろ）が見つかった段階で、江戸で話題になっていた種痘のことが事件につながるとは思っていましたが。

――今でいう認知症の「物を盗（と）られた」妄想が問題になる場面で、惣十郎の母が、歳（とし）をとるにつれてできなくなることが増え、色んなことが奪い取られていく心許（こころもと）なさを語るくだりは印象的でした。

「盗るな」という叫びは、強欲さからくるのではない。「自分はもう、なにひとつ失わないっていう強い意志が宿った呪文」ではないか――。

木内 私自身体力が衰え、色んなものが次第に奪われるフェーズに入っています。

――これは、あらかじめ考えてつくった言葉ですか？

木内 いえ。書きながらその人物をインタビューするみたいに距離をとって見ていると、ふっと声みたいなものが聞こえてくる。たくさん準備し、インタビューしてきた鵜飼さんも、会うと相手の思いがけない面を発見することがあるのでは。それと同じことが小説内でも起こります。

今の自分が言いたいことを登場人物に言わせるのは、小説を冒涜（ぼうとく）しているようで嫌なんです。なにより価値観は時代によって異なりますし。

――一方で、実在の本草学者が主人公の『奇のくに風土記』は、草木と語り、天狗（てんぐ）と出あうなど風合いが違う。

木内 昔は、光は煌々（こうこう）とあふれていなくて、闇や暗さが多く、妖怪や妖精の世界と現実は隣り合わせでした。どんな小説も、選んだ題材にできるだけ忠実に、下僕のように従って書いているだけ。方言などしゃべり方もなるべく再現し、比喩も時代や地域にあったものにしています。

――歴史小説作家として、人間の進歩を感じますか。

木内 何をもって進歩というか、それにもよりますが、街を歩き、周りを見ていないというか、動きが鈍い若い人を見ると、退化しているなと思う。便利になる一方、使い捨てが増え、ものを修繕できない。これも退化です。

スマホばかり見ている現代の若者に、どうやって昔の生活のにおいや自然の移ろい、時代の空気を伝えるか。そこにいつも気をつけている。

例えば一寸の釘（くぎ）という場合、簡単に一寸（約３センチ）と説明しない。「小指の先ほど」と表現して自然に伝わるようにする。小説は丁寧な積み重ねが大切だと思っています。

きうち・のぼり １９６７年東京生まれ。ライター時代に書いた『新選組 幕末の青嵐』で２００４年にデビュー。この当時は、「小説を書いた、という意識はなかった」というが、３作目の『茗荷谷の猫』で注目され、０９年に早稲田大学坪内逍遥大賞奨励賞を受賞した。

１１年に直木賞、１４年に『櫛挽道守（くしひきちもり）』で中公文芸賞、柴田錬三郎賞、親鸞賞と３冠になるなど受賞多数。

最新刊は、作家デビュー以前の文学エッセーを復刊した『転がるように 地を這（は）うように 私の杖（つえ）となった文学の言葉たち』（ちくま文庫）＝写真＝。

（読売新聞夕刊「鵜飼哲夫編集委員の ああ言えばこう聞く」から転載）