日本を代表するアニメ制作会社「京都アニメーション」（本社・京都府宇治市）の社長、八田英明（はった・ひであき）氏が２月１６日、病気のため死去した。

７６歳だった。告別式は家族で済ませた。

福井市出身。着色する「仕上げ」専門の下請けとして１９８１年に妻が創業した京アニで、８５年の会社設立後、社長を約４０年間務めてきた。京都を拠点としながら正社員の雇用を進め、安定した給与で若手を育成。２０００年代以降、「涼宮ハルヒの憂鬱（ゆううつ）」「けいおん！」など数々のヒット作を生み出した。

京都市伏見区の第１スタジオで発生した１９年７月の放火殺人事件では、当時１７６人いた社員の約４割が巻き込まれ、３６人が犠牲となった。事件に関する対応を一手に引き受け、会社の再建に尽力してきた。２０年に社員の新規採用を再開。次々と作品を発表し、２５年に完全新作のテレビアニメの放映にこぎ着けた。

事件発生から６年となった昨年７月の追悼式では「社員一丸となって、３６人の志とともにまい進したい」と決意を語っていた。

後任の社長には、長男の真一郎氏が２月２４日付で就任した。