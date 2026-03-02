アニメ制作会社「京都アニメーション」は2日、代表取締役社長の八田英明さんが2月16日に死去したと発表した。76歳だった。同社公式サイトを通じて訃報を伝えた。通夜および告別式は家族のみにて執り行った。また、後任の社長には長男の真一郎氏が就任したことを発表した。

同社は「弊社代表取締役社長 八田 英明(はった ひであき)が2026年2月16日に逝去いたしました（享年76）。生前のご厚誼に深く感謝いたしますと共に、謹んでご通知申し上げます」と発表。

「故人は、1985年の弊社設立から四十余年にわたり『よってたかって作る』を合言葉に、真摯なアニメーション制作を軸とした人を大切にしたエンターテインメント企業を志し、社長の任を果たしてまいりました」と故人の功績を伝えた。

そして「八田英明の後任には八田真一郎が就任いたしました」とし、「社員一同、故人の想いを受け継ぎ、これからも世界中の皆さまに楽しんでいただける作品をよってたかって作ってまいります」と結んだ。

同社は1981年に八田さんの妻・陽子さんが制作下請けとして創業。85年に法人化し、八田さんが社長に就任した。「涼宮ハルヒの憂鬱」、「けいおん！」などヒット作を多数生み出した。

2019年7月には同社第1スタジオで放火殺人事件が発生。社員36人が死亡した。事件後も作品を世に送り出し、再興に尽力した。