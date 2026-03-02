大相撲春場所（8日初日・エディオンアリーナ大阪）で自己最高位の東前頭2枚目まで番付を上げた藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）が2日、堺市の音羽山部屋で時津風一門の連合稽古に参加した。連合稽古には大関・安青錦（21＝安治川部屋）ら関取12人が参加。藤ノ川は関脇・霧島（29＝音羽山部屋）らと12番取って6勝6敗だった。

「部屋に大きな人は錦木関しかいない。出稽古が好き。いろんな人とやれるので」

春場所に備えて大阪入り後、26日の佐渡ケ嶽部屋から出稽古を開始した。多くの関取衆が集まる出稽古は、一つの土俵を使って勝ち残り方式で取るため、勝ち続けない限り番数は少なくなりがち。一方で、多彩な相手と取れるメリットがあり、藤ノ川はそこを重視する。

そして「あした（3日）は二所ノ関部屋に行きます」。横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）から招かれたという。

横綱、大関戦が見込まれる初の上位挑戦の春場所。当然、大の里とも初対戦する。本番を見据え、相手の手の内を知りたいと願うのは番付に関わらず同じだ。

「上位の人が買ってくれる」。この日の稽古でも、勝った力士に手合わせの名乗りを上げると、他にも手を挙げる力士が多数いる中、指名される確率が高かったという。最年少幕内力士が実力を認められつつある。