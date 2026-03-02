女優グレイス・ガマー（39）は「ニューヨーク・ファッション・ウィーク」を「とても楽しんだ」という。女優メリル・ストリープの娘としても知られるグレイスは、キャロライン・ケネディ役を演じている新ドラマ「Love Story」の放送開始を祝して、今月行われたファッションショーの数々に足を運んだそうで、その経験が「とても華やかで楽しかった」と明かしている。



【写真】横顔は母にそっくり！血は争えない

「WWD」にグレイスはこう話す。「色々な美しい洋服を着ることはとても楽しかった。それに、私の番組が始まるからタイミングぴったりだったの。とても華やかでとても楽しかったわ。最高の時間を過ごした」



そして、そのファッションも大きな注目となっていたキャロライン役を演じた新ドラマが、ファッション界にも受け入れられていたとして、「色々な人から、『あなたの番組を見たところ。素晴らしいわ。スタイルも最高。あのファッションは最高だった』と言われた」と振り返っている。



なお、グレイスの母メリルは、これまでにアカデミー賞だけでも21回ノミネートされた大女優。1980年の「クレイマー、クレイマー」で助演女優賞、1983年の「ソフィーの選択」と2012年の「マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙」で主演女優賞を獲得している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）