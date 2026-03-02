前大阪府知事・前大阪市長の松井一郎氏が２日、ラジオ大阪「藤川貴央のちょうどえぇラジオ」（月〜木曜・前９時）のレギュラーコーナー「松井一郎のラジオ大大阪、いっちゃんえぇやん！」に出演。先月２５日に開かれた衆院本会議について語った。

２５日は参政党（和田政宗議員）とチームみらい（高山聡史議員）が初めて代表質問を行った。松井氏は「参政党さんは参院では（代表質問を）経験している。神谷（宗幣参院議員）さんが圧倒的なトップ。今回（衆院で）質問された和田さんは元自民党の方。新鮮さは感じなかった」と感想を述べた。

「それに比べると、みらい（代表・安野貴博参院議員）は新鮮だなーと思いました。今までの永田町の住民のにおいがない。雰囲気が若いベンチャー企業代表が集まっているみたいな。非常に合理的。ぜひ政府は彼らの主張を取り入れてもらいたい」と期待。「特にデジタル化。どんどんやってもらいたい。安野さんは特に維新と協議して。結果を作ってこそ政治家としての値打ち。政治とカネの問題もデジタルを入れたらすべてオープンになる」と、話した。