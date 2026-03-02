俳優・長谷川博己主演のＮＨＫ総合スペシャル時代劇「眠狂四郎」（３月２４日、後１０時）のメインビジュアルが２日、公開された。

名刀・無想正宗（むそうまさむね）を手に、必殺の円月殺法を駆使し、この世の醜悪なる者たちを容赦なく斬り捨てていく狂四郎を描く。この日、狂四郎に密命を託す武部仙十郎役の宅麻伸、静香の従者・喜平太役の今野浩喜ら新キャスト７名が発表された。

宅間は「長谷川さんとは初共演ですが、とてもリンとした眠狂四郎に美しさを魅せて頂きました。私は忠邦なる人物を狙う刺客を切り捨てるよう狂四郎に命を出す人物と言う役ですが、此処（ここ）に甦（よみがえ）った眠狂四郎に、こうご期待をと声を大にして伝えさせて頂きたい！」と力強くＰＲ。「先代・眠狂四郎を演じられた田村正和様とも共演させて頂いたご縁もありますゆえ、深い愛と期待に溢（あふ）れ挑ませていただきました」とコメントした。

今野は盲目だが、人の気配を察して相手を倒す力を持つ役どころ。「目の不自由な方を演じるのがこんなに難しいのかと、自分の引き出しの無さ、キャパの狭さの確認ができました」と苦笑い。「演者の立ち位置、カメラ位置が全然分からないし、何より殺陣がもう…。別に目が見えていても鈍くさいのに、です。相手の方、殺陣師の方には大変ご迷惑おかけしました。かなり不向きだぞ？何でこの役、おれだと思った？日本中の役者に断られたのか？と、歳が歳なら自暴自棄になる所でした。なかなかない経験でしたので、今後の人生にも多少響きそうです」と、らしさ全開でコメントした。

文字若役を佐藤江梨子、権勢を誇る老中・水野忠成役を西村まさ彦。豪商・備前屋を神保悟志、狂四郎の母・千津役を原沙知絵、そ狂四郎の剣の師匠を本田博太郎が演じる。