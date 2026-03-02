サンリオから、サンリオキャラクターを通じてスポーツシーンに笑顔を広げるスポーツウエア＆グッズブランドがデビュー！

「Sanrio Sports (サンリオスポーツ)」の第1弾として、ゴルフウエアや関連グッズなどが展開されます☆

サンリオ スポーツウエア＆グッズブランド「Sanrio Sports (サンリオスポーツ)」デビュー

ブランドサイトURL：https://sanrio-enterprise.jp/sanriosports/

2025年5月、長期ビジョン“みんなを笑顔に導く灯台に”を掲げ、グローバルIPプラットフォーマーを目指すことを発表した「サンリオ」

エンターテイメントの枠を超え、さまざまなライフスタイルシーンにおいて笑顔を広げていきたいという想いから、新たにスポーツ領域へ挑戦します。

「Sanrio Sports」は、そのビジョンのもと誕生したスポーツウエア＆グッズブランドです。

どんな瞬間にもそっと寄り添うサンリオキャラクターを通して、わくわくする気持ちを届ける存在として「Sanrio Sports」が笑顔の輪を広げていきます。

ブランドでは、遊び心のあるアートとファッション性や機能性を兼ね備えたアイテムを通じて、大人“かわいい”スポーツスタイルを提案。

スポーツの楽しいとき、つらいとき、がんばりたいとき、どんなときもサンリオキャラクターが一緒にわくわく感を作り出し、笑顔の輪を広げます。

デザインの楽しさだけでなく、快適な着心地や動きやすさにも配慮し、スポーツシーンを彩ります。

今後も取り組む競技領域を広げながら、ファッション性と機能性を兼ね備えたスポーツウエアやグッズを展開される予定です。

「第60回ジャパンゴルフフェア2026」 へ出展

入場料：前売券：1,000円(税込)／当日券：1,500円(税込)／通し券：2,000円(税込)

※3日間入場可能です。18歳未満・学生は無料です。来場には事前登録が必要です

開催期間：2026年3月6日(金)〜3月8日(日)

開場時間：10:00〜18:00(最終日は17:00まで)

会場：パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-1)

ブース番号：5-13

ゴルフウエアおよび関連グッズの発売に先駆け、パシフィコ横浜にて開催されるアジア最大級のゴルフ体験イベント「第60回ジャパンゴルフフェア2026」へ出展。

当日は、ブランドの世界観をいち早く体感できるブースが展開される予定です。

サンリオキャラクターを通じてスポーツシーンに笑顔を広げるスポーツウエア＆グッズブランド。

サンリオから誕生するスポーツウエア＆グッズブランド「Sanrio Sports (サンリオスポーツ)」の紹介でした☆

© 2026 SANRIO CO.,LTD. 著作 株式会社サンリオ

