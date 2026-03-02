¡ØAnison Days Festival 2026¡Ù¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡õ¼ò°æ¥ß¥¥ª¤Û¤«¡¢GRANRODEO¡¢Ê¡»³Ë§¼ù¤é¤¬¹ë²Ú¥¢¥Ë¥½¥ó¶¥±é¡ªÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¡¢¥«¥Ð¡¼¤ä¥³¥é¥Ü¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
¡¡BS11¤Î¥¢¥Ë¥½¥óÈÖÁÈ¡ØAnison Days¡Ù¡Ê¶âÍË ¸å8¡§00¡Ë¤¬Â£¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¤Îº×Åµ¡ØAnison Days Festival 2026¡Ù¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿¹¸ýÇî»Ò¡¢¼ò°æ¥ß¥¥ª¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤ä¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢Ìó1500¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁ´°÷¤Ë¤è¤ë¡ØButter-Fly¡Ù¡Ê¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿¹¸ý¡¢angela¡¢²¬ºéÈþÊÝ¡¢GRANRODEO¡ÊVo.KISHOW ¡ÊÃ«»³µª¾Ï¡Ë¡¢Gt.e-ZUKA ¡ÊÈÓÄÍ¾»ÌÀ¡Ë¡Ë¡¢¥Á¥¨¡¦¥«¥¸¥¦¥é¡¢TRUE¡¢ÃæÅçÍ³µ®¡¢Ê¡»³Ë§¼ù¡¢¤½¤·¤Æ¼ò°æ¡õ¥ß¥Ã¥¡¼¥Ð¥ó¥É¤È¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç²Î¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤¿¡£
¡¡¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»ý¤Á¶Ê¤ä¥«¥Ð¡¼¶Ê¤òÇ®¾§¡£TRUE¤Î¡Ø¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¡Ê¡Ø·à¾ìÈÇ Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢²¬ºé¤¬¡Ø¥³¥³¥í¥È¥é¥Ù¥ë¡Ù¡Ê¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï ¥³¥ê¥¦¥¹¤ÎÌ´¡Ù ED¼çÂê²Î¡Ë¡¢ÃæÅç¤¬¡Ø²â¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡Ù¡Ê¡Ø¥´¥Ö¥ê¥ó¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼2¡×ED¥Æ¡¼¥Þ ¢¨Àµ¼°¤Ë¤Ï¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¡Ë¡¢angela¤¬¡ØÉÔ´ïÍÑ¤ÊI love you¡Ù¡Ê¡ØÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡£¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤ËGRANRODEO¤¬¡ØGO GO PARADISE!!¡Ù¡Ê¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡ÙOP¼çÂê²Î¡Ë¤äMUCC¤Î¡Ø¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¡Ù¡Ê¡ØÍÅ¸Ñ¡ßËÍSS¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç²ñ¾ì¤ò¥í¥Ã¥¯¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ø¿¿ÀÖ¤ÊÀÀ¤¤¡Ù¡Ê¡ØÉðÁõÏ£¶â¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¡¢¥Á¥¨¡¦¥«¥¸¥¦¥é¤Ï¡ØMY FRIENDS¡Ù¡Ê¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹7¡Ù¡Ë¤Ê¤É¤Ç²ñ¾ì¤ò¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¿¹¸ý¤â¡ØETERNAL WIND ¡Á¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡Á¡Ù¡Ê¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àF91¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¤È¤½¤Î¡È¥¢¥ó¥µ¡¼¥½¥ó¥°¡É¡ØETERNAL DAYS ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡Ù¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤ä¡Ø¥µ¥à¥é¥¤¥Ï¡¼¥È¡Ù¡Ê¡Ø³»ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢´ÑµÒ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢²¬ºé¤ÈÃæÅç¤¬¡ØDANZEN! ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¡¢angela¤ÈÃæÅç¤¬¡ØShangri-La¡Ù¡¢GRANRODEO¤ÈTRUE¤¬¡Ø¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¡Ù¡¢Ê¡»³¤È¥Á¥¨¡¦¥«¥¸¥¦¥é¤¬¡ØPLANET DANCE¡Ù¡ØBURN! BURN! BURN!¡Ù¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¿¹¸ý¤È¼ò°æ¤Î¥³¥é¥Ü¡ØÌÚ¸Ï¤é¤·¥»¥ó¥Æ¥£¥á¥ó¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ò°æ¤¬¿¹¸ý¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤éÂç´¿À¼¡£¤Þ¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¿¹¸ý¡õatsuko¡Êangela¡Ë¡õTRUE¡õ²¬ºé¤Î½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¡È¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡É¤¬¡ØÀÄ½Õ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¥¥å¡¼¥È¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¡¢À¹Âç¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¡¢¿¹¸ý¤¬¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¿å¤ÎÀ±¤Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¡Ê¡Øµ¡Æ°Àï»Î¦¦¥¬¥ó¥À¥à¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢ÀèÆüÊóÆ»¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Îºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÊÆ²Î¼ê¥Ë¡¼¥ë¡¦¥»¥À¥«¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö40¼þÇ¯¡Ê¡ØYour Flower ¡Á²Î¤Î²ÖÂ«¤ò¡Á¡Ù¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÇäÌî²íÍ¦¤µ¤ó¤È¥Ë¡¼¥ë¡¦¥»¥À¥«¤µ¤ó¤¬40Ç¯±Û¤·¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÈþ¤·¤¤¿·¶Ê¡Ê¡ØÀ»¤Ê¤ëÏÇÀ± -Sanctuary-¡Ù¡Ë¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÌðÀè¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¡Ø¿å¤ÎÀ±¤Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤¬Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÆÏ¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¼Õ°Õ¤ÎÊÖ»ö¤¬¤¤¿¤È²ó¸Ü¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¿¹¸ý¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢º£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²ñ¾ì¤«¤é¤Î¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡×¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢¿¹¸ý¤È¼ò°æ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤¬4·î£±Æü¤«¤é¿åÍË¸á¸å11»þ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀª¤¾¤í¤¤¤·¡¢Á´°÷¤Ç¡Ø°¥ Àï»Î¡Ù¤ò¥¢¥¯¥È¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È´ÑµÒ¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥§¥¹¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1.Butter-Fly¡§½Ð±é¼ÔÁ´°÷
M2.¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡§TRUE
M3.°ìÅÙ¤À¤±¤ÎÎø¤Ê¤é¡§TRUE
M4.ToCoda¡§TRUE
M5.¥³¥³¥í¥È¥é¥Ù¥ë¡§²¬ºéÈþÊÝ
M6.Q&A ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡ª¡§²¬ºéÈþÊÝ
M7.¥Ú¥¿¥ë¥º¡§²¬ºéÈþÊÝ
M8.DANZEN! ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡§²¬ºéÈþÊÝ¡ßÃæÅçÍ³µ®
M9.Day of Bright Sunshine¡§ÃæÅçÍ³µ®
M10.For ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡§ÃæÅçÍ³µ®
M11.²â¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡§ÃæÅçÍ³µ®
M12.ÌÚ¸Ï¤é¤·¥»¥ó¥Æ¥£¥á¥ó¥È¡§¿¹¸ýÇî»Ò¡ß¼ò°æ¥ß¥¥ª
M13.READY STEADY GO¡§¼ò°æ¥ß¥¥ª
M14. SPIRITS¡¿¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ê¥á¥É¥ì¡¼¡Ë¡§¼ò°æ¥ß¥¥ª
M15.ÉÔ´ïÍÑ¤ÊI love you¡§angela
M16.¥Ð¥ê¥Ð¥êºÇ¶¯No.1¡§angela
M17.FIRE BIRD¡§angela
M18.Shangri-La¡§angela¡ßÃæÅçÍ³µ®
M19.¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¡§GRANRODEO¡ßTRUE
M20.¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¡§GRANRODEO
M21.GO GO PARADISE!!¡§GRANRODEO
M22.Can Do¡§GRANRODEO
M23.ÀÄ½Õ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡§¿¹¸ýÇî»Ò¡ßatsuko¡Êangela¡Ë¡ßTRUE¡ß²¬ºéÈþÊÝ
M24.¿¿ÀÖ¤ÊÀÀ¤¤¡§Ê¡»³Ë§¼ù
M25.PLANET DANCE¡§Ê¡»³Ë§¼ù¡ß¥Á¥¨¡¦¥«¥¸¥¦¥é
M26.MY FRIENDS¡§¥Á¥¨¡¦¥«¥¸¥¦¥é
M27.¥ì¥´¥ê¥¹¡§¥Á¥¨¡¦¥«¥¸¥¦¥é
M28.DYNAMITE EXPLOSION¡§Ê¡»³Ë§¼ù
M29.BURN! BURN! BURN!¡§Ê¡»³Ë§¼ù¡ß¥Á¥¨¡¦¥«¥¸¥¦¥é
M30.¿å¤ÎÀ±¤Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡§¿¹¸ýÇî»Ò
M31.ETERNAL WIND ¡Á¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡Á¡¿ETERNAL DAYS ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡Ê¥á¥É¥ì¡¼¡Ë¡§¿¹¸ýÇî»Ò
M32.¥µ¥à¥é¥¤¥Ï¡¼¥È¡§¿¹¸ýÇî»Ò
Encore
EC01.°¥ Àï»Î¡§½Ð±é¼ÔÁ´°÷
¢£Anison Days
BS11 Ëè½µ¶âÍË¡¡¸å8¡§00¡Á8¡§30¡Ê¢¨4·î1Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË¡¡¸å11:00¡Á¤ËÊüÁ÷»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¡Ë
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
MC:¿¹¸ýÇî»Ò ¼ò°æ¥ß¥¥ª¡¡¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¶ðÅÄ¹Ò
