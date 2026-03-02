元欅坂46の女優今泉佑唯（27）が1日に配信されたABEMA「秘密のママ園」に出演。17歳で出産し、離婚を経て同じ男性と再婚したママの特集に共感した。

特集されたママ・カオリさんは17歳で妊娠し、母から反対されていたことを明かした。カオリさんは「親の反対を押し切って出産したので、今まで迷惑もかけてきたので、親に頼ることはいけないって思って」と決意していたことを明かした。

2人は高校を中退し子育てのため働くことを選び、新婚生活がスタートしたという。夫から実家に住まないかと提案され、カオリさんは「ナヨナヨしてたので。旦那の。そういうの見てたらイライラしちゃうし。好きっていう感情が減ってきていたのかなと思ったりもするんですけど」と語った。

結婚から1年で離婚を決断。4年が経ったある日、元夫と子どもで遊園地に出かけた際に変化があったという。「子どもの口についたアイスクリームを拭いてあげるとか、トイレいくってなったらパパが連れて行ってあげるとか、私がしてたことをパパがしてて“これが理想やったな”みたいなのがありました」と振り返った。

育児に奮闘するカオリさんに長女から「頼ってほしい」と本音を打ち明けられ、「バァ（祖母）とかにも助け求めたりせえへんの？ 5人も子どもいてさ、助け求めてもいいと思うねんな、バァには」と言葉をかけた。

今泉は「私も離婚を経験したので、重なる部分もありますし、周りに言いづらいっていうのもすごくあるので。なんかすごく悩んだりしても、1人で抱えなきゃって思っちゃって、わかりますね、気持ちが」とした。