◇NBA レイカーズ128ー104キングス（2026年3月1日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が1日（日本時間2日）に本拠地キングス戦で3戦ぶりに復帰。途中出場で得意の3Pシュートを2本決めるなど8得点をマーク。チーム大勝で2連勝を飾った。

2月24日（同2月25日）の本拠地マジック戦では、勝負所で3Pシュートを決めるなど10得点をマークした八村。しかしその後のサンズ、ウォリアーズとの敵地2連戦を病気のため欠場した。この日は、3戦ぶりに故障者リストから外れて出場可能となった。

この日もベンチスタート。第1Q残り6分29秒からコートに立つと、残り1分51秒で左ウイング付近から3Pシュートを沈めて復帰後初得点を記録した。このクオーター終了のタイミングでベンチに下がった。

第2Qは残り6分35秒から途中出場。残り1分7秒で相手の反則を誘って、フリースローを2本決めた。

第3Qは残り5分54秒からコートに立ったが、得点を挙げることはできなかった。

最終Qは残り7分17秒から出場。残り7分3秒に左ウイング付近から3Pシュートを沈めて後半初得点を挙げた。残り3分55秒でお役御免となってベンチに下がった。

八村は復帰戦で22分20秒出場。8得点2リバウンドを記録した。シュートは8本試投で2本成功。FG成功率は25％。3Pシュートは4本試投で2本成功。3P成功率は50％だった。

チームは前半から有利に試合を進めた。レブロン・ジェームズが会場を沸かせた衰えを感じさせない豪快ダンクを叩き込むなど24得点5アシストの活躍を見せた。ルカ・ドンチッチもチーム最多28得点9リバウンドの躍動でチームは大勝。2連勝を飾った。

▼八村塁 速攻に出て簡単に得点できるのは大きいよね。特に自分たちにとってはすごく重要なんだ。相手のオフェンスをかく乱できる。自分たちはもっと手を使ってアクティブにプレーしなければならないと言っているけど、今日はまさにその通りの素晴らしい試合だったと思う。（レギュラーシーズン最終盤へ）自分たちはチャンピオンシップチームのように見えますが、実際にはそうでない時間も多い。そして、まるでプレーオフにかろうじて届かないチームのように見えることもある。だからこそ、今の時点で何かを見つけ出さなければならない。自分たちはある程度の工夫が必要だし、集中しなければならない。まさにこの長いシーズンだ。言った通り、怪我をしている選手が多く入れ替わっているので、ローテーションやスターティングラインナップも変わっている。だが、その状況に集中するなら、みんなで一生懸命プレーすれば、きっと良い結果がついてくると思う。自分たちが安定したプレーを続けることは本当に良いことで、いつもチャンピオンチームのように見えることができる。