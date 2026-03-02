元乃木坂４６の山下美月が２日、都内で行われた「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」（５月１０日まで、東京・銀座のシテ・ドゥ・タン・ギンザ）発表記念イベントに出席した。

創業１９０年以上の名門時計ブランド。同展では、スイスの本社に併設された「ロンジン ミュージアム」より厳選した１９点を一般公開する。山下は白いワンピース姿にダイヤモンド入りの「ロンジン プリマルナ」（８６万２４００円）を着用し「ダイヤがたくさんついていて、夜空のようなきらめき。大人の女性になったみたい」と話した。

柔らかな雰囲気を醸し出しているが、今年挑戦したいことには「去年はジムやピラティスに行っていました。強い女性になるために格闘技を習いたいです。１年後くらいにはムキムキになっているかもしれません」と意外な回答で、会場を驚かせた。

乃木坂４６の１期生としてデビューし、１０年が経過。家族への感謝の思いは増すばかりで「私は一人っ子で、より家族の支えがあってこのお仕事を長年続けてこられていると思います」としみじみ語った。

趣味は旅行。去年は中学時代からの親友とイタリア旅行に出かけた。先日、初めて沖縄・竹富島を訪問したことを明かし「街灯がなくて、星がきれいに見えて、今日身につけているダイヤモンドくらい輝いて見えました。心が癒やされました。すごく温かくて半袖で過ごせる気温。ちょっとした休みを満喫しました」と笑顔がはじけた。