ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２日、侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向け、大阪で決起集会を開催したことを報じた。

１日夜、ドジャース・大谷翔平投手らが参加選手が自身のＳＮＳで決起集会の様子を公開。大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」とサムアップポーズの絵文字を添えた。

写真にはブルージェイズ・岡本和真内野手、ドジャース・山本由伸投手の姿もあり、チームに合流したことが明らかに。ついに全３０人のメンバーが出そろった。レッドソックスの吉田正尚外野手はインスタグラムで決起集会の様子とともに、「菅野さんゴチです」と投稿。高額必至の支払いはチーム最年長３６歳の菅野が済ませたことを明かした。

スタジオには元プロ野球選手で現ＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則がゲスト出演した。

決起集会についてＭＣを務めるタレントの恵俊彰は「これだけ集まれば食べるんでしょうね。お店のお肉、大丈夫だったのかな？」と心配した。

さらに支払いが最年長の菅野とみられることについて恵は、川崎に「これはそういうもんなんですか？」と尋ねると、川崎は「野球界はそうです。一番の年上が払うようになっています」と答えた。

続けて恵は「すごい勢いですよ。これだって、ただでさえ食べる皆さんが４、５人集まれば、あっという間に１０万ぐらいっちゃう焼き肉なんて。これ１００万超えるんじゃないですか？」と出演者に尋ね、支払額を想像していた。