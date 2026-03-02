【プラレール キミが運転!クイックマスコン H5系新幹線はやぶさ】 【プラレール キミが運転!クイックマスコン 923形 ドクターイエローT5編成】 4月25日 発売予定 価格：5,280円

タカラトミーはプラレールより、「キミが運転!クイックマスコン H5系新幹線はやぶさ」、「キミが運転!クイックマスコン 923形 ドクターイエローT5編成」を4月25日に発売する。価格はそれぞれ5,280円。

本製品はハンドルを倒す回数によって前進する速度を変化させたり、減速して停車、バックまでを行なえる「クイックマスコン」と、「クイックマスコン」で操作できる「クイックマスコンIRシャーシ」を搭載した「H5系新幹線はやぶさ」または「923形 ドクターイエローT5編成」のセット。

3段階の加速、減速からの停止、バックを1つのマスコンで行なえる他、クイックマスコンIRシャーシの車両が2台あればAとBのバンド切り替えで別々に走行させられる。加えてクイックマスコンIRシャーシは別の車両に乗せ替えて操作することも可能となっている。マスコンには単4電池2個、車両には単3電池1個を使用する。

