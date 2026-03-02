【1/7スケールフィギュア「宇崎柳 天使ver.」】 11月 発売予定 価格：26,400円

PROOFは、フィギュア「1/7スケールフィギュア『宇崎柳 天使ver.』」を11月に発売する。価格は26,400円。

本製品は、アニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」より、宇崎家の次女「宇崎柳」を、天使をモチーフにした描き下ろしイラストを元に1/7スケールでフィギュア化したもの。

好奇心旺盛な妹“柳ちゃん”を指先まで表情豊かに造形。細部までカワイイにこだわって表現しており、はにかみ表情のオプションパーツが付属しているため、2パターンの雰囲気を楽しむことができる。

「1/7スケールフィギュア『宇崎柳 天使ver.』」

仕様：塗装済完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：約195mm 素材：PVC（非フタル酸）、ABS

(C)2022 丈／KADOKAWA／宇崎ちゃん2製作委員会

※掲載の写真は開発中の物です。実際の製品とは異なる場合がございます。

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。