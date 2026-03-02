週明け２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４２０．６３ポイント（１．５８％）安の２６２０９．９１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２０．５３ポイント（１．３６％）安の８７３８．９６ポイントと反落した。売買代金は１９３５億２９０万香港ドルに拡大している（２月２７日前場は１２１８億２６６０万香港ドル）。

投資家心理が悪化する流れ。中東地域の地政学リスクが逆風だ。米国とイスラエルは２月２８日、核開発を巡る協議が不調だとして、イランをミサイルなどで攻撃。イラン最高指導者のハメネイ師が攻撃で死亡する中、イランはイスラエルや中東各地の米軍事施設を報復攻撃した。トランプ米大統領は３月１日、イランが強力な反撃に出ることになれば、「われわれは、かつてない力で反撃することになる」と自身のＳＮＳに投稿している。中国外交部は１日、米国とイスラエルの軍事行動を非難し、緊張事態のさらなるエスカレートを回避するよう求めた。リスクオフが強まる中、週明け２日の原油相場は急伸し、安全資産とされる金の先物も大幅に上昇している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、光学部品メーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）とモバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）がそろって４．６％安、域内大手行の中銀香港（２３８８／ＨＫ）が３．９％安と下げが目立った。小米については、２月のＥＶ販売が前月から半減したことを売り材料視している。

セクター別では、空運が安い。中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が８．５％、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が７．０％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が４．９％、国泰航空（２９３／ＨＫ）が２．９％ずつ下落した。中東主要空港の閉鎖で乗継便も欠航となり、国際線利用の縮小が懸念されている。また、原油相場の上昇で、燃油コスト高も不安視された。

人工知能（ＡＩ）技術やクラウド、半導体の銘柄も急落。商湯集団（センスタイム：２０／ＨＫ）が８．２％安、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が４．８％安、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が５．７％安、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が４．２％安、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．３％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．０％安で引けた。

半面、石油・石炭、産金はしっかり。中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が３．８％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が１．４％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が３．２％、エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が２．１％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が４．６％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．１％ずつ上昇した。

他の個別株動向では、ガラス生産の信義玻璃ＨＤ（８６８／ＨＫ）が１１．４％高。同社の通期決算は１９％減益とさえなかったが、大幅な配当増額方針を示している。

本土マーケットは小幅に続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．１３ポイント高の４１６３．０１ポイントで前場の取引を終了した。エネルギーが高い。産金、宇宙・軍需産業、建材、公益、銀行の一角なども買われた。半面、医薬は安い。消費関連、自動車、ハイテク、不動産、保険・証券も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）