［超人の科学 パラ編］アルペン

時速１００キロ超にも達することから「雪上のＦ１」とも称されるパラアルペンスキー。

その選手たちが乗るチェアスキーは、性能が勝敗に大きく影響する重要な用具だ。日本が誇る自動車開発で培われた高い技術力が随所に生かされている。（科学部 沼田良宗）

設計見直し

チェアスキーは１枚のスキー板に椅子が取り付けられている。ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックで、パラ７大会連続出場となる森井大輝（トヨタ自動車）や女子大回転で３連覇を狙う村岡桃佳（同）ら座位カテゴリーの選手にとって欠かせない「相棒」だ。

森井は昨年８月、チリで行われた代表合宿でトヨタが新たに試作したチェアスキーに乗り、「群を抜いて良い性能だ」と実感した。

トヨタは自動車開発に携わる約１０人でチームを編成し、２０１５年からチェアスキーの改良を続ける。２２年北京大会後には両選手から何度も要望を聞き取り、小さな部品一つ一つから設計を見直した。チームリーダーの中山英生さん（４４）は、普段はオフロード四輪駆動車などの衝撃を和らげるサスペンションの設計を担う。今大会に向け、「椅子以外の部品は全て変えた」と胸を張る。

衝撃を吸収

チェアスキーは、椅子の下にあって衝撃を和らげる「アブソーバー」、脚を覆う「カウル」など多数の部品からできている。一体どんな改良を加えたのか。

両選手が特に重視したのが乗り心地だ。雪面の凹凸による跳ね上がりを抑えられれば目線がぶれず、安定した滑りになるからだ。

チームはまず、他社のバイク用から転用していたアブソーバーに、独自開発したウレタン製の部品を内蔵した。取り付け位置も見直したところ、大小の衝撃をスポンジのようにじんわりと吸収できるようになった。

さらに椅子と板をつなぐ「アーム」をアルミ製からカーボン製にし、細かな振動も伝わりにくくなった。

北京モデルは跳ね上がりで座る角度が大きく変化し、体が前に投げ出される欠点があった。このためアームの配置も見直し、角度の変化量を低減させた。

開発では自動車用の風洞試験施設も活用。先端で風を受けるカウルの形もシャープにするなどした。横風にも強くなり、速度を必要以上に落とさなくても連続ターンが可能になったという。

空気抵抗８％減

ほぼフルモデルチェンジしたチェアスキーは北京モデルより１割（約２キロ）軽くなり、空気抵抗を８％低減させた。最高時速は１２０キロ以上に達する。チームの見田達哉さん（４８）は「空気抵抗を下げながら姿勢も安定させるバランスを探すのに苦労したが、やっと形になった」と話す。

森井はチェアスキーを体の一部のように扱う「人機一体が自分のテーマ」だとし、「体が前に放り出されるような恐怖感がなくなり、上半身が安定するようになった。競技生活で初めて自分の限界に挑戦できている」と手応え十分だ。村岡も「用具が進化し、まるで体の一部のように扱える」と感謝する。

◆パラアルペンスキー＝雪山コースの旗門を通過しながらタイムを競う。障害のタイプ別に「立位」「座位」「視覚障害」の３カテゴリーに分かれる。タイムは実測タイムに障害の程度による係数をかけて計算される。

「ストック」最適追求

パラアルペンでは、座位カテゴリーと下半身の障害で体勢が不安定な立位カテゴリーの選手がストック代わりに「アウトリガー」と呼ばれる用具を使う。先端の小さなスキー板のような形状が特徴で、選手の加速時やバランス維持に重要な役割を果たす。

加速は選手がアウトリガーでいかに雪面を強く、長く押せるかにかかっている。その推進力は「力積（りきせき）」と呼ばれ、雪面にかかる力と時間を掛け合わせて算出する。

国立スポーツ科学センター副所長の石毛勇介さん（５９）は２０２３年から小型センサーを内蔵したアウトリガーを活用し、森井や村岡ら代表選手の力積を計測してきた。グリップの形状や角度などを変えたアウトリガーを何種類も試してもらい、各選手にとって最適となる形を追求してきた。

石毛さんは「選手が本番で人生最高の滑りができるよう、最大限のサポートを続けたい」と意気込む。