俳優の柄本佑（39）が1日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。妻で女優の安藤サクラ（40）との家庭での様子を明かした。

柄本は安藤と2012年3月に3年の交際を経て結婚。2017年6月に第1子となる長女の誕生を報告した。

この日は映画「木挽町のあだ討ち」で共演しているお笑いタレントのイモトアヤコとそろって登場。仕事と家庭を両立するイモトに対し、夫婦共に忙しくしている柄本からアドバイスはあるかと問われると、「（夫婦が）お互いにできるときにやればいいよねみたいなことは」と打ち明けた。

例えば「食器がシンクにたまっている。2人共できないなっていうときはそのままにしておこうと」と決めていると言い、「っていうふうに思っても、やっぱりやっちゃう」ということがあると明かした。

それでも「そういうことをちゃんとなんだろうな、ふに落としておくと、やるときとかにも思いやりを持てるっていうか。やってもらっているときに、あ、やってもらったなとか何かそういうふうになれるかなっていうのは」と振り返り「もううちは結婚して10年以上たちますけど、それは割と最初からお互いに」と述べた。

続けて「たぶんそれは2人ともプレーヤーとして仕事をしているからっていうのはあるかもしれないですね」と語った。