「かなりキレ戻ってきてる」「W杯楽しみ」絶好機逸も…三笘薫の“キレキレ”パフォーマンスに脚光！「調子上がってきたな」「持った時のワクワク感！」
三笘薫を擁するブライトンは現地３月１日、プレミアリーグ第28節でノッティンガム・フォレストとホームで対戦。２−１で勝利して２連勝を飾った。
この一戦に先発した三笘は１−１で迎えた15分に勝ち越しゴールを演出してみせる。左サイドからワンタッチで正確なクロスを供給。これをジャック・ヒンシェルウッドが折り返し、最後はダニー・ウェルベックが右足のシュートをねじ込んだ。
さらに18分にはウェルベックとのテンポの良いパス交換でゴール前に侵入。相手GKと１対１になった決定機は決め切れず。
その後も中央突破でスタジアムを沸かせただけでなく、果敢なシュートで相手ゴールを脅かすなど、得点こそ奪えなかったものの、後半アディショナルタイムに交代するまでキレのあるパフォーマンスをみせた。
そんな日本代表アタッカーに対してSNS上では「ドリブルのキレと推進力が凄かった」「W杯楽しみ」「あとは決め切るだけ」「調子上がってきたな」「次のアーセナル戦期待しかない」「かなりキレ戻ってきてる」「持った時のワクワク感！」といった声が上がっている。
ブライトンは次節、４日にアーセナルと激突。三笘が首位チーム相手にどんなプレーを見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ブライトン三笘薫が決勝ゴールを演出！
