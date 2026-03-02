フォレスト戦で後半ATまでプレーした三笘。（C）Getty Images

　三笘薫を擁するブライトンは現地３月１日、プレミアリーグ第28節でノッティンガム・フォレストとホームで対戦。２−１で勝利して２連勝を飾った。

　この一戦に先発した三笘は１−１で迎えた15分に勝ち越しゴールを演出してみせる。左サイドからワンタッチで正確なクロスを供給。これをジャック・ヒンシェルウッドが折り返し、最後はダニー・ウェルベックが右足のシュートをねじ込んだ。

　さらに18分にはウェルベックとのテンポの良いパス交換でゴール前に侵入。相手GKと１対１になった決定機は決め切れず。

　その後も中央突破でスタジアムを沸かせただけでなく、果敢なシュートで相手ゴールを脅かすなど、得点こそ奪えなかったものの、後半アディショナルタイムに交代するまでキレのあるパフォーマンスをみせた。
 
　そんな日本代表アタッカーに対してSNS上では「ドリブルのキレと推進力が凄かった」「W杯楽しみ」「あとは決め切るだけ」「調子上がってきたな」「次のアーセナル戦期待しかない」「かなりキレ戻ってきてる」「持った時のワクワク感！」といった声が上がっている。

　ブライトンは次節、４日にアーセナルと激突。三笘が首位チーム相手にどんなプレーを見せるか注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ブライトン三笘薫が決勝ゴールを演出！

 