アイドルグループ欅坂46（現・櫻坂46）元メンバーの今泉佑唯（27）が1日放送のABEMA「秘密のママ園2」（日曜後9・00）に出演。子供の将来について語った。

今泉は2021年に元YouTuberのワタナベマホトとの結婚、妊娠を発表。24年3月に離婚が明らかとなった。現在は4歳の子供のシングルマザー。

将来の夢がアイドルかキャバ嬢という娘に、なんと言ったらいいかという視聴者からの悩みが寄せらる場面が。「子供が結構『アイドルプリキュア』が好きでテレビの中に行きたいって言うようになった」として「1回、子供が踊ってるところとかを撮影して、それをテレビに映してそれを体験させて気を紛らわせてる」と明かした。

MCの峯岸みなみから、娘のアイドル活動には賛成かと聞かれると「そうですね」とぶっちゃけ。「大変なところもたくさん説明したうえで、それでもやりたいのかは聞くかもしれないです」と語った。

改めて、自身の経験を踏まえ「私は賛成できないですね」とこぼして「親が私だってバレたら終わるよっていうのは言うかも」とコメント。「良いイメージじゃなくなっちゃうのがかわいそうだし、私の存在が邪魔しちゃうのがかわいそう」と本音を漏らしていた。