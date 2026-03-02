天翔天音（20）が2日、グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」と「仮面ライダー」が共創するプロジェクト「HENSHIN THE FIRST」プレス試写会に出席。父の藤岡弘、（80、）と初の、親子での「仮面ライダー」変身シーンを披露した。

天翔は質疑応答の最中に「2人で変身は初めて。ちょっと、タイミングがずれてしまい…そこが、ちょっと悔しくて、やり直したいです」とリクエストし、親子変身に再挑戦した。藤岡も「『変身』と言うのが、ちょっと遅れちゃった。沈黙があったからね。君が良い思い出になるのなら…やろう」と応じ、2回目はかけ声も合わせて成功。2人は、笑顔でタッチを交わした。

同プロジェクトは、天翔が仮面ライダーアインズこと三日月ナユタを演じた「仮面ライダーアインズwithガールズリミックス」（坂本浩一監督）を元に、天翔が主演の短編映画「HENSHIN THE FIRST」（萩原健太郎監督）を制作。ナユタが美と強さへの欲望、葛藤を抱えながら成長し、リップモンスターで自信、悠木を引き出しながら内面、外面ともに変身していく物語。日本からアジアへメイク・ファッション・カルチャーを発信する狙いがある。天翔が演じた仮面ライダーアインズは、1971年（昭46）の特撮ドラマ「仮面ライダー」で藤岡が演じた、仮面ライダー1号こと本郷猛の魂を受け継ぐ女性版の仮面ライダー1号だ。

取材陣からは、21年公開の仮面ライダー50周年記念映画「仮面ライダービヨンド・ジェネレーションズ」で仮面ライダー1号・本郷猛役を演じた藤岡真威人（22）は、どう思っているか？ と質問が出た。藤岡は「真威人も変身したかったかも分からない。天音の変身について『やれたんだ。一緒にやったら、おもしろいね』と言っていた。彼も映像が（脳裏に）浮かんだかも知れない」と笑った。天翔も「多分、お兄ちゃんは、ムズムズしてると思う。いつか藤岡家で、3人そろって演じることができたら」と意欲。藤岡は「『侍ダー』なんて言って…全員で馬に乗って走るとか…子供達は面白い発想をする。そういう話してたよね」と言い、うなずいた。

「HENSHIN THE FIRST」の劇中には、三日月ナユタが蜘蛛男の手によって仮面ライダーアインズに改造されるシーンが出てくる。そのシーンは、71年4月3日に大阪・毎日放送（当時）で放送がスタートした「仮面ライダー」第1話「怪奇蜘蛛男」で、本郷猛が蜘蛛男によって仮面ライダーに改造されるシーンを彷彿とさせ、まさに“再演”と言っても過言ではないものとなった。

天翔は「映像の中で改造シーンがある。カプセルの中で、電流を流される。長い時間、ずっと寝っ転がって撮影で、怖い蜘蛛男がガラス越しにいる。本心で恐怖だった。ウソじゃなく心の叫び…恐ろしい。これを当時、父がやっていたとかみしめていました」と撮影を振り返った。藤岡は「あのシーンが出てきた時、55年前、あれから（『仮面ライダー』が）始まったんだと体の血が騒いだ。娘が同じように…こんな偶然があるんだなと奇跡を感じる」と感慨深げに口にした。