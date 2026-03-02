SAY MY NAME¡¢ÆüËÜ½é¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó³«ºÅ TWICE¡¦I.O.I¥«¥Ð¡¼ ¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡ÄHITOMI¡ÊËÜÅÄ¿ÎÈþ¡Ë¤ÏAKB48Â´¥³¥ó³«ºÅÃÏ¡¦²£ÉÍ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë´î¤Ó¡Ö¤¹¤´¤¯´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/02¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦SAY MY NAME¡Ê¥»¥¤¥Þ¥¤¥Í¡¼¥à¡Ë¤¬2·î15Æü¡¢KT Zepp Yokohama¤Ë¤ÆÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert ¡ÈATTI GIRL¡É in JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÂè1Éô¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¢¤ê¡Û
SAY MY NAME¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦JAEJOONG¡Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢2024Ç¯10·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£AKB48¤ª¤è¤ÓIZ*ONE¤È¤·¤Æ³èÆ°·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡¦HITOMI¡Ê¥Ò¥È¥ß¡¿ËÜÅÄ¿ÎÈþ¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ½Ð¿ÈMEI¡Ê¥á¥¤¡Ë¡¢¥¿¥¤½Ð¿ÈKANNY¡Ê¥«¥Ë¡¼¡Ë¡¢´Ú¹ñ½Ð¿ÈSOHA¡Ê¥½¥Ï¡Ë¡¢DOHEE¡Ê¥É¥Ò¡Ë¡¢JUNHWI¡Ê¥¸¥å¥Ë¡Ë¡¢SEUNGJOO¡Ê¥¹¥ó¥¸¥å¡Ë¡¢2025Ç¯8·î¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ½Ð¿ÈSHUIE¡Ê¥·¥å¥¤¡Ë¤Î8¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎLOVvmE¡Ê¥í¥ß¢¨¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹õ¤ÈÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿8¿Í¤Ï¡¢¡ÖBad Idea¡×¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤â¼«Á³¤È½À¤é¤«¤Ê´¿À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
HITOMI¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î4·î¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤ÎLOVvmE¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8¿Í¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Á¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£¡ÖShaLala¡ÊJapanese version¡Ë¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖHard to Love¡×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬°î¤ì¤ë¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀ¹¤êÂô»³¡£¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆA¡¦B¤É¤Á¤é¤«¤Î²óÅú¤òÁª¤Ö¡È¥Ð¥é¥ó¥¹¥È¡¼¥¯¡É¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í¤¬¤ªÂê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ³ºÅö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¡È»Øº¹¤·¥²¡¼¥à¡É¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£JUNHWI¤Ï¡Ö»ä¤¬¼ÒÄ¹¤Ê¤é1ÈÖÀè¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËHITOMI¤òÁª¤Ó¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¡ª²Ä°¦¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ëHITOMI¤Î»Ñ¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤â¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥Ð¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢KANNY¡¢SOHA¡¢JUNHWI¡¢SEUNGJOO¤Î4¿Í¤ÏBLACKPINK¤Î¡ÖPLAYING WITH FIRE¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£SAY MY NAME¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢HITOMI¡¢SHUIE¡¢MEI¡¢DOHEE¤Ï I.O.I¤Î¡ÖVery Very Very¡×¤òÈäÏª¡£Æ±¶Ê¤ÏIZ*ONE¤òÀ¸¤ó¤À¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPRODUCE48¡×¤ËHITOMI¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÉ¾²Á¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¶Ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢HITOMI¤ÏÅö»þ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢3¿Í¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¡¢Åö»þ¤«¤éHITOMI¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏTWICE¤Î¡ÖCHEER UP¡×¡£ÀÖ¤¤¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¥å¡¼¥È¤«¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡ÖHe told me¡×¤Ç¤Ï¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ°¤«¤»¤¿¡£
ÃÄ·ëÎÏ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡¦¡È¿¿ÌëÃæ¤ÎÊõ¤ÎÃÏ¿Þ¡É¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë6¿Í¤¬Ä©Àï¡£Ï¢Â³¤Ç¤ªËß¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ªÃãÏÒ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡Ö¤ªÃãÏÒÊÖ¤·¡×¤ä¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò¥Ñ¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤á¤¬¤±¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¥Ñ¥¹¡×¡¢±©º¬¤Ä¤¤ò30²óÏ¢Â³¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡Ö±©º¬¤Ä¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ê¤É8¿Í¤¬¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤È¤·¤¿¶õµ¤¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿CUTIE STREET¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖGoldilocks Water¡×¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç½é¤á¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖUFO ¡ÊATTENT!ON¡Ë¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¼«¿®¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÒÀÊ¤Ë¹ßÎ×¡£¡Ö8llowme¡×¤Ç¤Ï²Î¾§¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ºÇ¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÆüËÜ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë°§»¢¡£¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¡¢DOHEE¤Ï¡Ö¶²½Ì¤Ç¤¹¡×¡¢JUNHWI¤Ï¡Ö¤«¤¿¤¸¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÆñ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤â»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
2024Ç¯1·î¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤ÇAKB48¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿HITOMI¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËAKB48¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò²£ÉÍ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯´¶³´¿¼¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öµ÷Î¥¤¬Î¥¤ì¤Æ¤Æ¤â¿´¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£»ä¤¿¤Á¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤é¤·¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMEI¤Ï¡Ö»ä¤¬LOVvmE LOVvmE¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤À¤éÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¹±Îã¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¡Ö»ä¤¬Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö½Ö´Ö¤ËÊÖ»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¿´¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â1ÈÖ´¶Æ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬¸Æ¤Ö±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤Ä¡ÖSAY MY NAME¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÁÛ¤¤¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1.Bad Idea
2.ShaLala¡ÊJapanese version¡Ë
3.Hard to Love
4.UNIT¥«¥Ð¡¼¡
BLACKPINK - PLAYING WITH FIRE
¥á¥ó¥Ð¡¼¡§KANNY¡¢SOHA¡¢JUNHWI¡¢SEUNGJOO
5.UNIT¥«¥Ð¡¼¢
I.O.I - Very Very Very
¥á¥ó¥Ð¡¼¡§HITOMI¡¢SHUIE¡¢MEI¡¢DOHEE
6.¥°¥ë¡¼¥×¥«¥Ð¡¼
TWICE - CHEER UP
7.He told me
8.Goldilocks Water
9.UFO ¡ÊATTENT!ON¡Ë
10.8llowme
11.SAY MY NAME
