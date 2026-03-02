【卒園・卒業・入学式】コサージュの選び方と付け方をプロが伝授！
卒業・卒園シーズンのセレモニーコーデ。シンプル派は、コサージュやブローチで品よく華やかさをプラス。服のテイストに合う一点を選べば、卒業式も入学式も使いまわせます。
今回は、スタイリスト・菊池かおりさんに、大人に似合うコサージュ使いを教えてもらいました。
シンプル派はマットな質感のコサージュをセレクト
シンプル派には華やかすぎないレザーなどのマットな質感のものがおすすめ。
甘さを抑えつつ華やかに
シンプルなベルスリーブのワンピースには、レザー調のコサージュでほどよく華やかさをプラスしつつ、コーディネートのアクセントに。
ワンカラーでまとめてさりげなく
最近流行りのキレイめセットアップはコサージュをつければセレモニースタイルに。服と同色ですが、立体感があるのでさりげなく主張してくれます。
いくつも持つアイテムではないからこそ、長く使えるひとつを選びたいもの。自分らしい一点で、大切な門出の日を品よく彩って。
教えてくれたのは ……菊池かおりさん
スタイリスト。トレンドやテイストMIXをきかせた大人のカジュアルスタイルに定評がある。女性誌、広告、ブランドカタログ、タレント衣装で活躍中。プライベートでは中学生の女の子のママ。