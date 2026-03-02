「糖質ゼロ」を選んでいるのに痩せない衝撃の理由！脳を狂わせる人工甘味料の恐ろしい罠【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

【痩せないNG習慣を見直す】実は怖い 糖質・糖類ゼロの商品を好む

「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」なんて魅力的なフレーズでしょうか。お店でこれらを謳った商品を見ると、ついつい手を伸ばしたくなっちゃいますよね。

でも実は、上記のように完全にゼロじゃないことがほとんどなのです。もちろん、通常の糖質が含まれた製品より、糖質・糖類ゼロ製品のほうが太りにくいのは確かなので、それを選んだあなたは素晴らしいです。

しかし、糖質・糖類ゼロでもたくさん食べたり飲んだりすると太ります。もうひとつ、ぜひ知っておいていただきたいのは人工甘味料のこと。「微糖」や「糖質ゼロ」と書かれたドリンクには大抵含まれています。

人工甘味料は砂糖ではないので、血糖値が上がらないことがメリットです。

しかし、罠があります。甘みを感じているのに血糖値が上がらないことを察知した脳が、血糖値を上げようとして食欲を増幅させると言われています。

食欲が止まらないのは人工甘味料が原因になっているケースもありそうです。人工甘味料はできることなら避けたいですね。

「糖質ゼロ」と「糖類ゼロ」

【注意】

食品表示法により、飲料100mlあたり４kcal 以下であれば、「カロリーゼロ」と表記していいことになっている。つまり、実際には０kcal でないことが多い。

人工甘味料は食欲を増進

糖質ゼロや糖類ゼロと謳われる商品には、甘みを加えるために人工甘味料が使用されていることが多い。人工甘味料は脳と体の両方で摂取過剰によるスパイラルが起こってしまう。

まとめ

糖質ゼロ商品のデメリットを把握する。

【出典】『カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣』著：治療家・ダイエットコーチ 野上 浩一郎