菅原小春、14歳上の“俳優夫”が意外な一面を暴露 「旦那さんには甘えん坊」「可愛すぎる」SNSほっこり
世界で活躍するダンサー・菅原小春（34）が、2日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。14歳年上の夫で俳優の黒田大輔（48）もVTRで登場し、夫婦生活について言及した。
【写真】菅原小春＆俳優・黒田大輔、“密着キス”ショット
2025年5月に黒田と結婚。番組からの「旦那さんも『かなり個性強いっぽい』」という問いに「×」を挙げ、黒田について「静かな…優しい…でもパンクな人」「ひと事でいうなら…木」などと紹介した。
菅原について黒田は「意志が強くて明るくて天津らんまんなイメージが強いと。もちろんそれもあるんですけど、かわいくて甘えん坊」と告白。「毎朝わんちゃんと3人でさんぽするんですけど、その時に『ぎゅ、抱っこ』って。ハグしてギューッとして。しばらくぼーっとしたり」とエピソードを明かした。
テロップで「2人の時は甘えん坊」と紹介され、共演者は「のろけでしたね」とほっこり。「ウソはないですよね？」という問いに、菅原は「マル」の札を挙げた。
“甘えん坊”な部分について、「昨日も絵本読んでもらいました」と告白。「せっかくパートナーとこういう時間を過ごせるなら」と語った。
菅原＆黒田のエピソードにSNSでは「2人合うの分かる気がする」「イケメンで優しい旦那さまのタレコミオモロすぎ」「意外な一面可愛すぎる」「菅原小春さんてストイックでかっこいいイメージだったけど、旦那さんには甘えん坊なの良すぎるな」など、
