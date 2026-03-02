グラビアオーディション「ミスＦＬＡＳＨ２０２６」グランプリに選出されたグラビアモデルの板野優花（３２）が２日、自身のＳＮＳでレースクイーン（レースアンバサダー）に就任したことを明かした。

板野は関西を中心に活動。タレントとしてテレビ、ラジオに出演したり、各地で実施されている撮影会にも出演。俳優として舞台にも立っている。また、昨年１２月５〜７日に行われた「Ｊａｐａｎ Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｓｈｏｗ ２０２５／第１３回大阪モーターショー」でトヨタモビリティパーツブースで初めてコンパニオンを経験。ボートレース尼崎のＹｏｕｔｕｂｅユニット「あまがーるず」では４号艇を担当するなど、活動の幅が広がっている。

そして、今年からはレースクイーンとしても活動することに。ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ２０２６ Ｅｍｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ ＢＲＩＤＧＥＳＴＯＮＥで「ＤＲＩＶＩＮＧ ＭＡＧＩＣ×日本自動車大学校ＳＴ−２クラス ７２号車ＯＨＬＩＮＳ ＣＩＶＩＣ ＮＡＴＳ」を応援する「ＮＡＴＳ ＧＩＲＬ」に就任した。板野は「昨シーズン、クラスチャンピオンに輝いた注目のチームでレースアンバサダーデビューさせていただけてとてもうれしいです」とコメント。続けて「一緒に活動するのは叶園ちさちゃんです。チームを盛り上げられるよう精いっぱい頑張ります」と語った。

ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ２０２６ Ｅｍｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ ＢＲＩＤＧＥＳＴＯＮＥは開幕の第１戦が２１、２２日にモビリティリゾートもてぎ（栃木県茂木町）で実施。そこで板野がレースクイーンとしてデビューする。