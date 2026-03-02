「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２日午後１時現在でヨドコウ<5451.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



ヨドコウはマド開け急騰を演じ、一時１５％高の１６６０円まで駆け上がる場面があり、これは１９８９年４月につけた上場来高値と３７年ぶりのツラ合わせとなった。前週末２７日取引終了後、２６年３月期の業績予想の修正を発表。最終利益を従来計画の１１５億円から１７０億円（前期比２６％増）に大幅増額した。持ち分法適用会社の株式を売却しその利益計上によるもので、最終利益は過去最高更新となる。更に、これを受けて株主還元を大幅に強化し、２６年３月期の年間配当を従来計画の６０円から８９円（前期実績は修正値で７０円２０銭）に増額することも併せて発表しており、これがポジティブサプライズとなった。配当利回りは前週末終値換算で６．１６％と極めて高く、投資マネーが集中する背景となっている。



