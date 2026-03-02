Licaxxxが主宰するオンライン型のラジオプラットフォーム『Tokyo Community Radio』（TCR）の公募型育成プログラム『sessions』第7弾が、4月15日から17日にかけて静岡 伊豆スポーツヴィラで開催される。

『sessions』は、ダンスミュージックに特化した育成プログラム。伊豆リゾートヴィラで行われる2泊3日の合宿では、その名の通り“セッションする”ことを重視しており、制作を行いながらトラックを作った後のリリースに至るまでのプロセスや、プロモーション事例などのディスカッションを実施。発案者であるLicaxxxとStones Taroをはじめ、サポーターとして参加するアーティストやプロデューサーと共に、DTMを通してそれぞれが抱えている問題をシェアしながら、克服する方法やティップスを互いに共有し、共作することで補い合うことができる。

また、第7弾となる今回も、伊豆の地で開催される『Rainbow Disco Club』（RDC）とRed Bull Japanのサポートにより、参加者には4月17日～20日に開催されるRDCの入場チケットが特典として与えられ、合宿後に世界トップレベルで活躍するDJやトラックメイカーのステージを体感することができる。

なお、本プログラムは公募参加枠を設けており、応募条件や詳細はTCRの公式サイト／SNSにて随時発表予定。募集期間は本日3月2日12時～3月13日20時まで。

（文＝リアルサウンド編集部）