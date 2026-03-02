きょうは低気圧が近づく影響で、西から天気が下り坂に向かい、西日本で次第に本降りの雨の範囲が広がるでしょう。東海も夕方から雨が降り出す所がありそうです。関東は日中所々で雨が降りますが、広い範囲で雨が降るのは日付が変わったあとになります。東北と北海道は広く晴れる見込みです。

【画像で見る】雨のエリア拡大 この先の大雪と雨の予想シミュレーション

各地の予想最高気温

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：3℃ 釧路：6℃

青森 ：6℃ 盛岡：9℃

仙台 ：12℃ 新潟：9℃

長野 ：13℃ 金沢：11℃

名古屋：18℃ 東京：14℃

大阪 ：17℃ 岡山：15℃

広島 ：15℃ 松江：12℃

高知 ：17℃ 福岡：14℃

鹿児島：18℃ 那覇：24℃

あす東京は厳しい寒さに

あすは東日本で広く本降りの雨になり、雨の時間が長く続くでしょう。関東は一日冷たい雨になり、東京は朝からほとんど気温が上がらず、厳しい寒さになりそうです。関東の山沿いや東北は太平洋側を含め、まとまった雪になる所があり、大雪に注意が必要です。