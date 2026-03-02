宝塚歌劇の舞台人・タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校（兵庫県宝塚市、中西達也校長）の第１１２期生の卒業式が２日、同校で行われ、２年間で歌劇の基礎を学んだ４０人が巣立った。記念撮影ではそれぞれ、予科生から贈られたスミレ色のブーケを手に、笑みをこぼした。

首席で小林一三賞を受賞した國宗美花（くにむね・みか）さん＝大阪府大阪市＝は「先日、宝塚バウホールで行われました文化祭では、先生方やスタッフの皆様にたくさん支えていただき、４０名が誰一人欠けることなく公演を終えることができました。それぞれ悩むこともありましたが、みんなで朝から夜までお稽古したことも、大切な思い出となりました」と答辞を読み、感極まった卒業生がそっと目元を抑える姿が見られた。最後に國宗さんは「終わることのない芸の道を、感謝の気持ちとともに笑顔で、精進してまいります」と誓った。

４０人はこの日午後、宝塚歌劇団に入団。５月２３日に宝塚大劇場で開幕する宙組公演ミュージカル・ロマン「黒蜥蜴」、「Ｄｉａｍｏｎｄ ＩＭＰＵＬＳＥ（ダイヤモンド インパルス）」で初舞台を踏む。