チャイナドレスでの「瓦割り」 で一躍注目を集めたフリーアナウンサーの堀江聖夏（ほりえみな）さんが、自身のＳＮＳを更新。

骨折した右腕を手術したことを報告しました。



【写真を見る】【 堀江聖夏 】 骨折の右腕 「手術無事に終わりました 麻酔効かんくて激痛(笑)」 前日に「板割り」で右腕を骨折



「板割り」のパフォーマンスの際に、右腕を骨折したことを明かしていた、堀江聖夏さんは、インスタグラムのストーリー機能を３月１日に更新し「人生初！手術！」「また経験値が増えた!」「なんか包帯かっこよくてスーパーヒーローみたい」「行ってきます。押忍！」と、投稿。







続けて「尺骨遠位端骨折 手術無事に終わりました 麻酔効かんくて激痛(笑)」と、ベッドに横たわる写真をアップ。







そして「左手難しいぜ この際左手も使えるようになりたい」「昨日の10:00から何も食べてないから起きてすぐご飯爆食い」「そういえば私どんな時でも食欲はあるんだなぁ」と、ベッドで食事をとる動画をアップし、自身の状況を伝えています。





【 堀江聖夏（ほりえ みな）さん プロフィール 】





1993年7月14日生まれ。東京都出身。自称「日本一、強いアナウンサー」

日本空手道連盟剛柔流研修館 初段のほか、NESTA-PFT（世界標準規格のパーソナルフィットネストレーナー資格）、オーガニック料理ソムリエ、上級救命技能士、保育士資格、幼稚園教諭2種免許、温泉ソムリエ、腸活アドバイザー®、食品ロスゼロ料理アドバイザー、救命技能認定証など数々の資格を取得。







数多くの企業イベントやセミナーでの司会や、BS情報番組などに出演する傍ら、教育事業を立ち上げるなど、活躍の幅を広げています。







【担当：芸能情報ステーション】