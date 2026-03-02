タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校の１１２期卒業式が２日、兵庫県宝塚市の同校で行われ、４０人が２年間舞台に必要な研さんを積んだ学び舎を巣立った。

卒業式では首席の國宗美花さんが答辞で「『清く正しく美しく』の言葉を心に刻み、宝塚歌劇団の生徒として、終わることのない芸の道を歩んでまいります。この尊い２年間を胸に抱き、ただひたすら芸の道を走り続けましょう」と述べた。また花束贈呈のセレモニーでは、予科生が卒業する本科生にすみれのブーケを手渡し、思わず涙。卒業生から涙を拭いてもらうシーンもあった。

國宗さんは「凜（りん）としつつ、見に来てよかったとハッピーな気持ちになっていだける娘役になりたい」と笑顔。男役志望の赤井七海さんは「２年間の切磋琢磨を糧に、限りない芸の道を精進していきたい」と前を見据えた。

また男役志望の小寺環菜さんは「大浦みずきさんや紫苑ゆうさんのように、伝統をつないでいきたい」と１９９０年前後に活躍した伝説のトップの名を挙げ、１１１年続く歴史を口にした。また吉田今日花さんは「自分と向き合ってきた２年間でした。これからも必死に向き合っていきたい」と決意を新たにしていた。

１１２期生は３月２日の卒業式を経て、宝塚歌劇団に入団。５月２３日開幕の宝塚大劇場宙組公演「黒蜥蜴／Ｄｉａｍｏｎｄ ＩＭＰＵＬＳＥ（ダイヤモンド インパルス）」（〜７月５日）で初舞台を踏む。