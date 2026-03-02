英俳優トム・ホランド（29）と米女優ゼンデイヤ（29）が、極秘結婚していた可能性が浮上している。現地時間1日に米ロサンゼルスで行われたアクター賞（旧SAG賞）のレッドカーペットで、ゼンデイヤの長年のスタイリストとして知られるロー・ローチ氏が「結婚式はもう終わった。見逃したでしょう？」とアクセス・ハリウッドのインタビューで語ったもの。

現時点で両者の広報担当者からは正式なコメントは発表されていないが、記者が「本当ですか？」とたずねると、同氏は「本当です」と笑いながら答えたという。

映画「スパイダーマン」シリーズでの共演をきっかけに交際が始まった2人は、昨年1月に行われたゴールデン・グローブ賞授賞式でゼンデイヤが左手薬指に大きなダイヤモンドの指輪をはめていたことから婚約説が浮上。その後、2人に近い関係者が米オンラインメディアTMZの取材にホランドがプロポーズしたことを認めていた。

報道によると、ホランドが2024年のクリスマスから年末年始にかけてプロポーズしたというが、婚約について正式発表はなされていない。しかし、昨年9月にホランドがイベントで、ゼンデイヤを「恋人」と呼んだ記者に対して「婚約者」とやんわり訂正する場面があったことから2人が婚約したことは間違いないとみられていた。

「スパイダーマン：ホームカミング」（2017）から「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」（2021）まで4作品で共演している2人は、今夏にシリーズ最新作「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の公開を控えている。

撮影中に交際を始めた2人は、プライベートな関係が世間の目に触れないよう細心の注意を払ってきたが、一緒に休暇にでかけるなど多くの時間を一緒に過ごしてきたと関係者は語っている。（千歳香奈子）