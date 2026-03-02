¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¤¬¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°»Ô¾ì¤ËËÜ³Ê»²Æþ ¡Ö¥Ý¥Ã¥«¥ì¥â¥ó¿©ºÌ¡×¤Ç¡Ö¥Ý¥Ã¥«¥ì¥â¥ó100¡×¤Ç¤Ï¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¡¡¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¡¼¥É¡õ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ý¥Ã¥«¥ì¥â¥ó¿©ºÌ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°»Ô¾ì¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ý¥Ã¥«¥ì¥â¥ó100¡×¤Ç¤Ï¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ÆÀ¸³è¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£
¡¡2·î17Æü¡¢ÀâÌÀ²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¼¼¹¸»Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÃ´ÅöÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡Ø¥Ý¥Ã¥«¥ì¥â¥ó100¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï2027Ç¯¤ËÈ¯Çä70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¶¯²½¤·¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥ì¥â¥ó¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥ì¥â¥Í¡¼¥º¡×¤Î2ÉÊ¡£¤¤¤º¤ì¤â3·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¥â¥ó¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥â¥óÄ´Ì£ÎÁ¡Ö±ö¤È¥ì¥â¥ó¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¥ì¥â¥ó²Ì½Á¡¢¥ì¥â¥ó¥Ô¥å¡¼¥ì¡¢¥ì¥â¥ó¥ª¥¤¥ë¡Ê¹áÎÁ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥ì¥â¥Í¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥«¥ì¥â¥ó100¡×¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òº®¤¼¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢¥ì¥â¥ó²ÌÈé¡¢¥ì¥â¥ó²Ì½Á¡¢¥ì¥â¥ó¥Ô¥å¡¼¥ì¡¢¥ì¥â¥ó¥ª¥¤¥ë¡Ê¹áÎÁ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£µ®µÁ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¶¥¹ç¤Î¥ì¥â¥ó¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â¥ì¥â¥ó¤Î¸¶ÎÁ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶¯¤ß¤À¡£»Ô¾ì¤Ç¤Þ¤ÀËÜ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´»µÌ·Ï¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÄÉ¤¤É÷¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°»Ô¾ì¤Ç¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾ÃÈñ¤ÎÆó¶Ë²½¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÏPB¾¦ÉÊ¤ä¤ª¼êº¢¤Ê¾¦ÉÊ¤ò»È¤¤¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ï¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤ò»È¤¦Êý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¼¼»á¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥Ã¥«¥ì¥â¥ó100¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î2025Ç¯¤ÎÇä¾å¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÌó80²¯±ß¤òÃ£À®¡£¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¡Ö¹â¤á¤Î·ì°µ¡Ê¼ý½Ì´ü·ì°µ¡Ë¤ò²¼¤²¤ë¡×¤ò¥Ø¥ë¥¹¥¯¥ì¡¼¥à¤È¤¹¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Øºþ¿·¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ëµ¡Ç½²ÁÃÍ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿þÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¤¬16¡¦3¡ó¤È¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¡£µ¡Ç½¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤è¤ê¤â¹ØÆþ·Ð¸³¤ä6¤«·î°ÊÆâ¹ØÆþ·Ð¸³Î¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡º£¸å¤â¹â·ì°µÍ½È÷·³¤ò¥á¡¼¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢4¡Á9·î¤Ë¤Ïµ¡Ç½¤òÅÁ¤¨¤ëTVCM¤òÊü±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤òÂ¥¿Ê¡£SNS¤äÎÁÍý¥á¥Ç¥£¥¢¤Çµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥å¡¼Äó°Æ¤ò¤·¡¢½¬´·²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥ì¥â¥ó´ØÏ¢¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¼»á¤Ï¡Ö¥ì¥â¥ó¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤¬Áý¤¨»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê°¡Ç®ÂÓ²½¤Ë¤è¤ë»ÀÌ£¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î2025Ç¯¥ì¥â¥ó°ûÎÁ¡¦¥ì¥â¥ó¿©ÉÊ·×¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ6¡óÁý¤òµÏ¿¡£2026Ç¯¤ÏÁ°Ç¯Èæ9¡óÁý¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£