ソフトバンクは、オンライン専用料金ブランド「LINEMO」で、3月の月替わりキャンペーン「LINEMO週穫祭 銀魂総動員コラボキャンペーン第2弾」と、週替わりの「LINEMO基本料2カ月0円キャンペーン」を開始した。

抽選で銀魂コラボグッズ当たる

LINEMOの契約の有無に関わらず誰でも参加できる。期間は3月2日～4月5日。専用のエントリーフォームから必要事項を記入して応募すると、抽選でオリジナルグッズやPayPayポイントが当たる。キャンペーン期間中にLINEMOを契約している場合は、抽選の当選確率が10倍にアップする。

景品は3つのコースが用意されており、いずれか1つを選んでエントリーする。Aコースは「銀魂ジャスタウェイ折り畳み傘」（30人）、Bコースは「銀魂アクリルスタンド20キャラセット」（100人）、Cコースは「PayPayポイント 1000円相当」（860人）となっている。

また、キャンペーンへの応募者全員にもれなく「銀魂スマホ壁紙」がプレゼントされる。さらに、LINEMOを新たに契約したユーザーには、別デザインのスマホ壁紙もプレゼントされる。

ベストプランとベストプランVが2カ月間0円

3月2日～3月8日の期間中に「LINEMO ベストプラン」または「LINEMO ベストプラン V」へ新たに申し込むか、既存ユーザーが対象プランへ変更を申し込むと、月額基本料が2カ月間0円になるキャンペーンも実施される。

適用されると、「LINEMO ベストプラン」の場合はデータ通信量が3GB以下なら月額990円、3GBを超過した場合は月額2090円が割り引かれる。「LINEMO ベストプラン V」を利用中の場合は月額2970円の割引となる。

新規契約の場合は、申込日の翌月末までに開通することが条件となっており、開通月の翌月から2カ月間割引が適用される。すでにLINEMOを利用中のユーザーは、対象プランへの変更が完了することが条件で、新プランの適用開始月から2カ月間割引される。