【北中米W杯出場国紹介｜第20回：ハイチ】人口1000万人ほどの小国。最大のスターはマンU相手に得点し話題となった27歳の司令塔
カリブ海に浮かぶイスパニョーラ島の西側に位置する人口1000万人ほどの小国、ハイチ。フランス植民地での大規模な奴隷反乱と連動し、独立を勝ち取った“ハイチ革命”は、世界史の中でも極めて重要な出来事として語り継がれている。
サッカー協会の設立は1904年と古く、W杯も第２回大会から予選に参加している。今回は13大会ぶり２度目の出場で、本大会をアメリカ大陸で迎えられるのは、ハイチにとって歴史的な偉業と言えるだろう。
初出場だった1974年の西ドイツ大会では、アルゼンチン、イタリア、ポーランドという強豪国と戦い、３連敗で終えた。アルゼンチン、イタリアを相手に得点を記録したエマニュエル・サノンは、ハイチのサッカー史において、日本の故・釜本邦茂氏に相当する英雄だ。
本大会の出場国が32から48に拡大されて、開催国のアメリカ、カナダ、メキシコに加えて３＋２か国に出場枠が与えられたことが、ハイチのような国に大幅にチャンスを与えたことは間違いないが、出場権獲得は決して簡単ではなかった。
２次予選はC組をキュラソーに次ぐ２位で突破。昨夏にアメリカとカナダの共催で行なわれたCONCACAFゴールドカップでは、招待国のサウジアラビアに敗れるなど、１分け２敗で大会を去ることに。
最終予選はW杯の常連国であるコスタリカ、過去に３度の予選突破を果たしているホンジュラスと同じC組になった。第４節でホンジュラスに０−３の完敗を喫した時は危機的な状況だったが、ホームでコスタリカに１−０と競り勝ち、最後はニカラグアに勝利。他会場でホンジュラスがコスタリカと引き分けたため、ハイチが本大会への切符を掴み取った。２位のホンジュラスはA組のスリナム、B組のジャマイカに成績で及ばず、大陸間プレーオフに回れず、予選敗退となった。
「レ・グルナディエ（“兵士たち”を意味するハイチ代表の愛称）」を率いるフランス人のセバスチャン・ミニュ監督は、コンゴ共和国やケニアなどアフリカでの指導経験が豊富で、2024年から２つの予選とゴールドカップを通して、チームを作り上げてきた。
ピッチの監督とも言える存在が、38歳のGKジョニー・プラシド（バスティア）だ。現在リーグドゥ（フランス２部）で奮闘する守護神がキャプテンとして支える。ディフェンスリーダーはリカルド・アデ（LDUキト）で、スイスで活躍する左利きのハネス・デルクロア（ルガーノ）と共に相手の攻撃を跳ね返し、攻撃の起点となる。
ハイチ最大のスターは、中盤から攻撃の中心を担う27歳のジャン＝リクナー・ベルガルド（ウォルバーハンプトン）。昨年12月にはマンチェスター・ユナイテッドを相手にゴールを決めたことで話題を集めた。
運動量が豊富で、ドリブルで単騎突破も可能だが、ハイチではトップ下のポジションから正確なパスで、サイドアタッカーのジョズエ・カジミール（オセール）やルベン・プロビデンス（アルメレ・シティ）の推進力を活かす。
ボックス内で圧倒的なパワーを見せる194センチのFWフランツディ・ピエロ（AEKアテネ）は、予選のコスタリカ戦で決勝ゴールを記録した。相手のディフェンスにとって、かなりの脅威になりそうだ。予選６得点のデュカン・ナゾン（エステグラル）も勝負どころで頼りになる。
中盤を統率するダンリー・ジャン・ジャック（フィラデルフィア・ユニオン）はMLSで活躍しており、ブラジルとの第２戦は所属クラブのホームスタジアムが舞台となる。
相棒のリヴァートン・ピエール（ヴィセラ）はポルトガルの２部でプレーしており、高い身体能力を活かしたボール奪取は、技術の高いMFを擁する強国にとっても厄介な存在になりうる。
本大会ではグループCで、優勝候補のブラジル、前回ベスト４のモロッコと同組で厳しい組み合わせになったが、まずはボストンで行なわれるスコットランドとの初戦で、世界を驚かせるような戦いができるか注目だ。
文●河治良幸
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
サッカー協会の設立は1904年と古く、W杯も第２回大会から予選に参加している。今回は13大会ぶり２度目の出場で、本大会をアメリカ大陸で迎えられるのは、ハイチにとって歴史的な偉業と言えるだろう。
本大会の出場国が32から48に拡大されて、開催国のアメリカ、カナダ、メキシコに加えて３＋２か国に出場枠が与えられたことが、ハイチのような国に大幅にチャンスを与えたことは間違いないが、出場権獲得は決して簡単ではなかった。
２次予選はC組をキュラソーに次ぐ２位で突破。昨夏にアメリカとカナダの共催で行なわれたCONCACAFゴールドカップでは、招待国のサウジアラビアに敗れるなど、１分け２敗で大会を去ることに。
最終予選はW杯の常連国であるコスタリカ、過去に３度の予選突破を果たしているホンジュラスと同じC組になった。第４節でホンジュラスに０−３の完敗を喫した時は危機的な状況だったが、ホームでコスタリカに１−０と競り勝ち、最後はニカラグアに勝利。他会場でホンジュラスがコスタリカと引き分けたため、ハイチが本大会への切符を掴み取った。２位のホンジュラスはA組のスリナム、B組のジャマイカに成績で及ばず、大陸間プレーオフに回れず、予選敗退となった。
「レ・グルナディエ（“兵士たち”を意味するハイチ代表の愛称）」を率いるフランス人のセバスチャン・ミニュ監督は、コンゴ共和国やケニアなどアフリカでの指導経験が豊富で、2024年から２つの予選とゴールドカップを通して、チームを作り上げてきた。
ピッチの監督とも言える存在が、38歳のGKジョニー・プラシド（バスティア）だ。現在リーグドゥ（フランス２部）で奮闘する守護神がキャプテンとして支える。ディフェンスリーダーはリカルド・アデ（LDUキト）で、スイスで活躍する左利きのハネス・デルクロア（ルガーノ）と共に相手の攻撃を跳ね返し、攻撃の起点となる。
ハイチ最大のスターは、中盤から攻撃の中心を担う27歳のジャン＝リクナー・ベルガルド（ウォルバーハンプトン）。昨年12月にはマンチェスター・ユナイテッドを相手にゴールを決めたことで話題を集めた。
運動量が豊富で、ドリブルで単騎突破も可能だが、ハイチではトップ下のポジションから正確なパスで、サイドアタッカーのジョズエ・カジミール（オセール）やルベン・プロビデンス（アルメレ・シティ）の推進力を活かす。
ボックス内で圧倒的なパワーを見せる194センチのFWフランツディ・ピエロ（AEKアテネ）は、予選のコスタリカ戦で決勝ゴールを記録した。相手のディフェンスにとって、かなりの脅威になりそうだ。予選６得点のデュカン・ナゾン（エステグラル）も勝負どころで頼りになる。
中盤を統率するダンリー・ジャン・ジャック（フィラデルフィア・ユニオン）はMLSで活躍しており、ブラジルとの第２戦は所属クラブのホームスタジアムが舞台となる。
相棒のリヴァートン・ピエール（ヴィセラ）はポルトガルの２部でプレーしており、高い身体能力を活かしたボール奪取は、技術の高いMFを擁する強国にとっても厄介な存在になりうる。
本大会ではグループCで、優勝候補のブラジル、前回ベスト４のモロッコと同組で厳しい組み合わせになったが、まずはボストンで行なわれるスコットランドとの初戦で、世界を驚かせるような戦いができるか注目だ。
文●河治良幸
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！