【北中米W杯出場国紹介｜第20回：ハイチ】人口1000万人ほどの小国。最大のスターはマンU相手に得点し話題となった27歳の司令塔

【北中米W杯出場国紹介｜第20回：ハイチ】人口1000万人ほどの小国。最大のスターはマンU相手に得点し話題となった27歳の司令塔