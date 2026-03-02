愛犬カルロスの世話役は盟友が!? 代表合流の山本由伸がSNSで決意表明「精一杯頑張ります」【侍ジャパン】
侍ジャパンに合流した山本由伸(C)Getty Images
侍ジャパンの山本由伸（ドジャース）が3月2日、自身のインスタグラムを更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表合流に合わせて決意を記した。
【写真】キケに優しく手懐けられる山本由伸の愛犬カルロスを見る（4枚目）
山本はスプリングトレーニングを過ごした米アリゾナ州で撮影されたものとみられる7枚の写真を投稿。「Arizona スプリングトレーニングを終えて、日本代表に合流します」と書き込み「精一杯頑張ります！」と意気込んだ。
投稿された写真の中には、愛犬カルロスの姿も。“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスが、車内で笑みを浮かべながら、優しく手懐けている様子が収められている。
飼い主が日本滞在中、カルロスの動向を気にかけていたファンも多く「キケに預けてきたんかぃ？？？」「キケの家でお留守番なの〜！楽しそう」「カルロスくん、パパが帰ってくるまで頑張って」「カルロスくんはキケ家にてお留守番なのかな？」「大人しいお利口さん」といった反応が寄せられた。
渡米1年目から山本を気にかけてくれていたキケだけに、本人も全幅の信頼を置いているとみられる。そんな山本は愛犬について、昨年11月にインスタグラムで名前を公表。「8月で我が家に来て1年が経ちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と紹介し、「#友達はデコピン」というハッシュタグを添えていた。
