愛犬カルロスの世話役は盟友が!?　代表合流の山本由伸がSNSで決意表明「精一杯頑張ります」【侍ジャパン】

侍ジャパンに合流した山本由伸(C)Getty Images

侍ジャパンの山本由伸（ドジャース）が3月2日、自身のインスタグラムを更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表合流に合わせて決意を記した。

【写真】キケに優しく手懐けられる山本由伸の愛犬カルロスを見る（4枚目）

山本はスプリングトレーニングを過ごした米アリゾナ州で撮影されたものとみられる7枚の写真を投稿。「Arizona スプリングトレーニングを終えて、日本代表に合流します」と書き込み「精一杯頑張ります！」と意気込んだ。

投稿された写真の中には、愛犬カルロスの姿も。“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスが、車内で笑みを浮かべながら、優しく手懐けている様子が収められている。