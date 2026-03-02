「寝起ききこちゃん？」水原希子、寝起きショット？ を公開！ 「かんわいぃぃぃ」「美しすぎる！」
モデルの水原希子さんは3月1日、自身のInstagramを更新。寝起きショット？ を公開したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真＆動画】水原希子の寝起きショット？
ファンからは「かんわいぃぃぃ」「美しすぎる！」「だいすき」「最後の寝起ききこちゃん？可愛過ぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
写真＆動画で2月を振り返り水原さんは、17枚の写真と3本の動画を投稿。「February」と、2月を振り返っています。プライベートと思われるショットも数多く載せていますが、注目は17枚目の自撮り写真。うつろな目をしており、寝起きのように見えます。
「生活の1部をシェアしてくれてありがとう」2月1日の投稿では「January」と、1月を振り返った水原さん。14枚目の写真では、パジャマを着用した姿を披露しています。ファンからは「生活の1部をシェアしてくれてありがとう」「リラックスするの大事だよね」「どんどん可愛いを更新してく」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
