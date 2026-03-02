小芝風花、親友の俳優と温泉旅行へ 自然体あふれるオフショット動画に反響「仲良し嬉しい」「楽しそう」
俳優の小芝風花（28）が2日までに、親友で俳優の森高愛（28）のインスタグラムに登場。オフ感あふれるプライベート旅行での2ショット動画が公開された。
【動画】「仲良し嬉しい」“島根旅行”での自然体あふれるオフショット動画が公開された小芝風花＆森高愛
投稿では、「ふうかと旅行」のコメントとともに1本の動画を披露。浴衣や私服姿で、観光や食事、神社での占いなどを楽しむ自然体な様子が多数収められている。
また小芝も自身のインスタにて「森高の愛さんとのんびり島根旅行」と浴衣姿での写真を添えて報告していた。
この投稿に双方のファンからは「お二人とも可愛すぎです」「愛さん、いつも風花ちゃんとの楽しいプライベート動画をお裾分けして下さりありがとうございます」「仲良し嬉しい」「出雲あたりでしょうか、素敵な旅行ですね」「浴衣姿がかわいい」「またまたふうあいコンビで旅行楽しそうですね！」「和装も似合う風花さん、浴衣姿も粋ですね」などの反響が寄せられている。
