女性デュオ・花＊花が１日付で大手芸能プロダクションのサンミュージックに移籍することが２日、発表された。

おのまきこ、こじまいずみの２人からなる「花＊花」は２０００年にメジャーデビュー。「あ〜よかった」がヒットし同年末のＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した。その後「さよなら大好きな人」などのヒット曲を作り出した。

今回の移籍におのは「昨年デビュー２５周年を迎え、一区切りしたところで新たな気持ちで活動させていただくことになりました。これまで応援いただいたファンの皆さま、関係者の皆さまへ感謝の気持ちを忘れず、いい音楽を届けてまいりたいと思います！ これからサンミュージックプロダクションと、オフィスハナタバ合同会社とチーム花＊花は大きくなり、さらに楽しくなりそうです！ 今後とも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします」とコメント。

こじまは「この度ご縁があり、サンミュージックプロダクションに移籍する運びとなりました。花＊花デビュー２６年目、そして自身の５０歳からの音楽の世界を、様々な良い形で皆様に届けていくことが出来るよう一歩ずつ大切に歩んでいきたいと思います。これからも、どうぞ宜しくお願いします」とコメントしている。