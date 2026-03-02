米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」（電子版）は今季のＤＨランキングを発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）は堂々１位だったが、驚くに値しない。最優秀ＤＨに贈られるエドガー・マルティネス賞は２０２１年から５年連続で受賞。オールスター戦のファン投票で５年連続ＤＨで１位に選ばれている。ＭＬＢのベストナインに当たるオールＭＬＢチームファーストチームのＤＨ部門も２１年以降では２２年を除き４度選出と無双状態だ。

同サイトは「ここ３年で１５３本塁打、調整ＯＰＳ＋１８３を記録。だから彼が今季の指名打者トップ１０のリストのトップに名を連ねているのも不思議ではない」と指摘した。

そんな大谷だが「チャンスに弱い」とのレッテルが貼られている。得点圏打率は初の本塁打王に輝いた２３年が３割１分７厘、「５０―５０」を達成した２４年が打率２割８分３厘、自己最多の５５本塁打を放った昨年が打率２割４分７厘だ。ちなみにメジャー通算では打率２割８分８厘となっている。

そんな中、同サイトは昨年ハイレバレッジ（試合の勝敗を左右する重要な局面）でのＯＰＳ（出塁率＋長打率）が１・１２３、メディアムレバレッジ０・９７５、ローレバレッジ１・０２１と紹介。チャンスに弱いどころか、ここ一番の場面で長打を放っている、つまり相手にとって嫌な打者であることが分かった。

ちなみに１・０００を超えればＭＶＰ級と言われるＯＰＳで、昨年の大谷はほぼ一定。本拠地が１・０１０で敵地が１・０１８。前半戦０・９８８に対して後半戦は１・０５４。１〜３回が１・０１９、４〜６回が０・９７９、７〜９回が１・０４１だ。、また、先発投手０・９７７に対して救援投手は１・０７１となっている。

どんな場面でも力を発揮するそれが大谷だ。単なるランキングではなく凄さが分かった。