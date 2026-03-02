＝LOVE大谷映美里、豚骨ラーメン作りに意欲「げん骨を砕くところから」“20時間”煮込み宣言
【モデルプレス＝2026/03/02】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が3月2日、都内で行われた政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」記者発表会に出席。自分時間でやりたいことを明かした。
◆＝LOVE、自分時間でやりたいことは？
発表会では、マイナカードの活用によって生まれた“自分時間”でやりたいことをフリップに書いて発表する場面があった。「趣味の棚を整理する」と答えた大場花菜は「私はですね、趣味が結構たくさんあって、収集癖があるんですね。その中でもぬいぐるみを特に集めてまして」と説明。「ぬいぐるみが結構お部屋の中でいろんなところに散らかってて。リビングだとテレビの前とか床とかキッチンのところだとか…」と明かすと、メンバーからは「なんでキッチンにあるの！？」と驚きの声が上がった。
大谷映美里は「豚骨の原点から挑戦」と回答。ラーメン好きだといい、「夢が豚骨スープを作ることなんですけど、豚骨スープって1から作ると本当に時間がかかるんですね。だから、このマイナカードを使って増えた自分時間でげん骨を砕くところから。スープは20時間煮込みたいです」と熱く語った。
これに佐々木舞香が「作ってほしい」とリクエストすると、大谷は「みんなに振る舞いたい！」と意気込み。司会から「大谷さんのラーメンを食べたい人？」と問われると、メンバー全員が手を挙げていた。
◆＝LOVE、“マイナカード”新テレビCM出演
3月2日より、マイナカードの利便性について周知し、“持つ”から“使う”への転換・促進を図ることを目的に＝LOVEを起用した政府広報キャンペーンがスタート。キャンペーンのメインとなるテレビCMでは、マイナンバーPRキャラクターである“マイナちゃん”と＝LOVEのメンバーが登場し、CMオリジナルソングに乗せ、マイナカードの利用で便利になる日常シーンを届ける。（modelpress編集部）
