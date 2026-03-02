ディーン・フジオカ「大切な人が何人も亡くなってしまった」法医学作品演じる意味語る【LOVED ONE】
【モデルプレス＝2026/03/02】4月8日スタートのフジテレビ系『LOVED ONE』（毎週水曜22時〜）で主演を務める俳優のディーン・フジオカが、3月2日に都内で行われた同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』に出席。最近大切な人が亡くなったことを明かした。
【写真】フジ4月期キャスト豪華集結
ディーンは「法医学者を演じさせていただいております」と自身が演じる役柄を紹介し、「誰かに愛されていた、誰かを愛していた人の人生にかける優しい思いみたいな、そういうコンセプトを掲げている」と話した。「自分もここ最近、大切な人が何人も亡くなってしまったので、自分の人生のタイミングと合わせて、今やらせていただくべき作品だな、演じさせていただくべき作品だなと思って、日々向き合わせていただいてます」と伝えた。
完全オリジナルの本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。新たに結成された法医学専門チーム「MEJ」（メディカルイグザミナージャパン）に所属する変わり者の天才法医学者・水沢真澄（ディーン）、真澄とバディを組むセンター長・桐生麻帆（瀧内）らが数々の難事件に挑んでいく姿を丁寧に描いていく。
本イベントにはフジテレビ4月期ドラマの6作品の出演者が集結。水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート／毎週水曜22時〜）のほか、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート／毎週月曜21時〜）から北村匠海、月10ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時〜）から黒木華・野呂佳代、火9ドラマ『夫婦別姓刑事』（4月14日スタート／毎週火曜21時〜）から佐藤二朗・橋本愛、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時〜）から木南晴夏・高杉真宙、土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系／4月11日スタート／毎週土曜23時40分〜）から本郷奏多が出席し、豪華俳優陣9人が集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ディーン・フジオカ、法医学者演じる意味
◆ディーン・フジオカ主演「LOVED ONE」
◆「FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING」
