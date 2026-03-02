気になる女性に対してつい言ってしまう「ホンネと裏腹な一言」９パターン
男性は好きな女性の前でつい見栄を張ったり、思ってもいないことを口走ったりしてしまうことがあるようです。では、どんなときにホンネを隠してしまうのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに、「気になる女性に対してつい言ってしまう『ホンネと裏腹な一言』」をご紹介します。
【１】「彼、かっこいいよね」とほかの男性を褒めたときの「あいつはいい奴だよ」
「かっこつけて、ゆずる気持ちになっちゃいます」（１０代男性）など、ほかの男性を褒めたとき「好きなのかも」とショックを感じても、それを悟られまいとして女性に共感を示す男性は多いようです。誤解を与えたくないなら、不用意に周囲の男性を持ち上げないほうがいいでしょう。
【２】「今忙しくて、ちょっと会えなそう」と言われたときの「おお、そっか、がんばって！」
「『ちょっとくらい会える時間ないの？』なんて女々しくて言えません」（２０代男性）など、理解のありそうな反応をする男性も、本心ではさみしかったり、不安だったりするようです。会いたくても忙しくて都合が合わないときは、相手が安心できるようなフォローも忘れないようにしましょう。
【３】「ああ、やせたい」とボヤかれたときの「たしかに、ふっくらしてきたかも（笑）」
「十分かわいいのに、ついからかっちゃう」（２０代男性）など、好きな女性だからこそ、つい意地悪を言いたくなる天邪鬼な男性も多いようです。その際むきになって怒ると、男性を困らせてしまうかもしれません。
【４】「なんか怒ってる？」と聞かれたときの「え、ちょっと疲れてるのかな？」
「内心『そんな無愛想なんだ、俺』って焦ってます」（２０代男性）など、女性からの思わぬ指摘にプレッシャーを感じてしまう男性もいるようです。一緒にいてもどこか反応がニブい男性は、実は緊張している可能性が高いでしょう。
【５】「払うよ」と食事代を出そうとしてくれたときの「いや、いいって！」
「どうしても見栄を張ってしまいます」（２０代男性）など、気になる子との食事くらいごちそうしたいと頑張ってしまう男性は多いようです。相手を立ててお言葉に甘えつつ、ていねいにお礼を言えば、男性も「ごちそうしてよかった」と思えるのではないでしょうか。
【６】「仕事忙しいの？」と聞かれたときの「そんなでもないよ」
「女性の前では弱音を吐きたくないので」（３０代男性）など、仕事について素直に話せないという男性は多いようです。そこで話を切り上げず、仕事について質問をすることで男性のグチを引き出せるようなら「心を許せる女性だ」と思ってもらえそうです。
【７】「この人かわいいよね？」と女性タレントについて聞かれたときの「別に…」
「本当は大好き」（２０代男性）など、タレントに夢中なミーハー男だと思われたくないと、クールに振る舞ってしまう男性もいるようです。「私が男だったらファンになると思う」などと、自ら理解を示してあげると「話しやすい女性だな」という印象を与えられるのではないでしょうか。
【８】「大丈夫？」とケガを心配されたときの「平気、平気！」
「本当は痛くて泣きそう…」（１０代男性）など、女性を前にすると病気やケガに関してやせ我慢をしてしまう男性は多いようです。「でも放っておくとまずいよ」と進んでケアしてあげると、「なんてやさしいんだ！」と感激してもらえるかもしれません。
【９】「彼女とかいないの？」と聞かれたときの「今はいらないかな」
「『君と付き合いたい！』なんて言えないじゃないですか」（３０代男性）など、核心をつく質問にパニックを起こした結果、妙に強がってしまう男性は多いようです。他にも「一人は気楽」といった女性を遠ざける発言は、それほど真に受けなくてもよさそうです。
ほかにも「気になる女性に対してつい言ってしまう『ホンネと裏腹な一言』」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
